Clínicas Cres resuelve las dudas de los lectores acerca de artrosis y dolores de rodilla y cadera

Artrosis

Pregunta del lector: Mis dudas son muchas. Empecé con 18 años con problemas de artrosis y no me tenían en consideración. Ahora tengo 65 y artrosis de cadera, rodilla, manos, hernias discales, manguitos rotatorios rotos y cervicales y también tendón de ganso. ¿Por qué se dan estas las patologías? ¿Qué tiene que ver la alimentación? Gracias.

Respuesta de la doctora: La artrosis es una patología por degeneración del cartílago hialino de las articulaciones, produciendo dolor, rigidez e incapacidad funcional. Hay factores en su etiología en los que no podemos actuar, como la edad, el sexo (hay más incidencia en el sexo femenino) y factores genéticos. Otros factores que influyen en su origen son ambientales, y uno de ellos desde luego es la alimentación. Hay una relación comprobada científicamente y más que evidente, entre los alimentos que ingerimos y su absorción, así como las enfermedades del aparato digestivo y su manifestación a distancia en las articulaciones.

La carga genética de cada persona es diferente, y los nutrientes por tanto, afectan de forma diferente y se digieren de forma distinta en cada uno de nosotros, por lo que el mismo alimento puede sentar bien a unos, y no a otros.

Dolores de rodilla

Pregunta del lector: Tengo 22 años y desde que yo recuerdo he tenido dolores de rodilla. Cuando era pequeña decían que estaba creciendo y por eso mis dolores. Sigo con el dolor, a veces es tan intenso que parece que me va a estallar la rodilla. ¿A que podría deberse? Gracias.

Respuesta de la doctora: Los dolores de articulaciones varias (generalmente rodillas) pueden estar asociadas al crecimiento por un desarrollo rápido e intenso (los famosos estirones) y puede ser por un problema en la propia rodilla, o en ocasiones, puede darse una patología en la cadera (epifisolisis de cabeza femoral), que produce un desplazamiento anterosuperior de la metáfisis. En conclusión, si aparece una patología relacionada con el crecimiento, se alteran las superficies articulares, y eso produce alteraciones en la marcha y en el resto de estructuras de la zona dañada. Con la edad que refiere, ya no podemos hablar de una patología asociada al crecimiento, sino más bien, una alteración de haber sufrido aquella. Le recomiendo acudir a nuestra clínica y tras una exploración acompañada de pruebas de imagen, podemos valorar el estado actual de la articulación y entender la razón por la que persiste el dolor.

Dolor de cadera

Pregunta del lector: Desde hace un tiempo vengo teniendo mucho dolor en la parte exterior y en la ingle de la pierna derecha. Solo me alivia cuando estoy acostado, pero me duele mucho al caminar y ya me apoyo con bastón lo cual me alivia bastante el dolor. Tengo 68 años, ¿de qué podría tratarse y cómo podría tratarme?

Respuesta de la doctora: Por la sintomatología que comenta puede tratarse de una artrosis de cadera y/o patología lumbosacra que se manifiesta a nivel de cadera e ingle. Todo indica una patología artrósica a cualquiera de esos niveles. Le recomendaría acudir a la clínica para poder valorar el origen en concreto y el grado de afectación que presenta para poder indicarle el tratamiento más adecuado, al menos para disminuir el dolor y mejorar la calidad de vida. Una vez valorado con una completa anamnesis, explorarlo minuciosamente y valorarlo con pruebas de imagen, se le puede concretar el tratamiento individualizado para sus necesidades.

