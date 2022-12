Clínicas Cres, responde las dudas de los lectores sobre artrosis, rotura del manguito rotador, pérdida de cartílago y condrocalcinosis

La doctora Elena Guallar es miembro del equipo médico Clínicas Cres, centro médico de Zaragoza especializado en la Medicina Regenerativa. La especialista ha resuelto algunas de las dudas recibidas en el Consultorio Médico de Heraldo.es acerca de cómo esta disciplina puede ayudar en casos de artrosis, rotura del manguito rotador, pérdida de cartílago y condrocalcinosis.

Si tienes alguna cuestión sobre traumatología, si has sufrido alguna lesión o estás interesado en este tipo de tratamientos puedes enviar tu duda a través de consultaatumedico.heraldo.es

Artrosis de rodilla grado lV

Pregunta del lector: Tengo artrosis de rodilla grado IV. ¿Se puede evitar la cirugía con sus tratamientos? Gracias.

Respuesta de la doctora: La artrosis se clasifica en cuatro grados según la intensidad y gravedad, así como la afectación y/o destrucción de la articulación. En su caso el grado IV es el máximo de afectación. La Medicina Regenerativa puede ofrecerle una mejora en la calidad de vida y un retraso de la intervención quirúrgica que, de ser muy avanzada la artrosis, es inevitable, si bien, se puede retrasar sin por ello empeorar su calidad de vida. Para un diagnóstico y propuesta más individualizado y personalizado, le invito a que pase por la consulta de nuestra clínica y de este modo, poder indicarle si es candidato a nuestro tratamiento, o por si lo contrario, no podemos ofrecerle un tratamiento con resultados favorables.

Rotura parcial del manguito rotador

Pregunta del lector: Tengo rotura parcial del manguito rotador. ¿Qué solución tiene? Me mandan a rehabilitación. ¿Es suficiente? Tengo mucho dolor y sobre todo por las noches, acostada, no encuentro postura en la que estar cómoda.

Respuesta de la doctora: Cuando hay una rotura parcia de un tendón, además de la fisioterapia, en la que también nos apoyamos, la Medicina Regenerativa propone un tratamiento con un concentrado de factores de crecimiento que se extraen de su propio organismo y se realizan con ellos varias infiltraciones bajo control ecográfico. Esto ayuda a que lo tejidos dañado puedan mejorar, ayudados con ejercicios específicos pautados, realización de estiramientos y tratamiento con fisioterapeuta, al mismo tiempo que disminuye el dolor y mejorar su calidad de vida.

Pérdida de cartílago del fémur y osteofitosis

Pregunta del lector: Tengo pérdida de cartílago del fémur y osteofitosis en la tibia. Tengo 38 años, hago deporte como fútbol y correr. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta de la doctora: Tanto por su edad y características físicas al definir su actividad deportiva, me atrevo a decirle que lo que debe hacer es pedir cita en nuestra clínica. Quizá esté practicando deportes poco adecuados para la lesión que comenta, y deberíamos empezar por modificar su actividad física. Tras valorar esta primera opción, deberíamos explorar el tono muscular y esa rodilla y así poder ofrecerle el mejor tratamiento adecuado para su necesidad. La Medicina Regenerativa puede ofrecerle mejorar su calidad de vida y aliviar tanto el dolor como evitar el progreso de su lesión.

Condrocalcinosis

Pregunta del lector: Buenos dí­as, acabo de ser diagnosticada de condrocalcinosis en ambas rodillas, con artrosis secundaria, tengo 50 años, mujer y buena salud en general, peso adecuado. Se que no tiene cura, pero me interesarí­a conocer más sobre las terapias biológicas que pudieran mejorar mi calidad de vida, noto que me cuesta andar, es un esfuerzo consciente, porque siempre tengo como unas "piedras" en las rodillas que a veces duelen. Muchas gracias de antemano.

Respuesta de la doctora: La condrocalcinosis es una enfermedad del aparato locomotor que se caracteriza por el depósito de sales de sales de calcio, en concreto pirofosfato cálcico en el interior del cartílago articular. La artrosis u osteoartritis se define como la destrucción del cartílago hialino que recubre las superficies articulares. La Medicina Regenerativa, usando ultraconcentrados de factores de crecimiento, extraídos de su torrente sanguíneo, le proporciona una terapia analgésica, además de contribuir a lubricar la articulación, facilitando su movimiento. Por ello, le invito a pedir una consulta en cualquiera de nuestras clínicas en Zaragoza, Madrid, Palma de Mallorca o Valencia, para poder proponerle el tratamiento más idóneo para usted.