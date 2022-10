Tendinopatía calcificante, desgaste de cartílagos y artrosis en las manos: Clínicas Cres resuelve las dudas de los lectores

La doctora Elena Guallar desarrolla su labor profesional en Clínicas Cres, centro médico especializado en Medicina Regenerativa. En esta ocasión, la especialista ha resuelto las dudas de los lectores sobre tendinopatía calcificante, desgaste de cartílagos y artrosis en las manos recibidas en el Consultorio Médico de Heraldo.es.

Tendinopatía calcificante en el hombro

Pregunta del lector: Tuve un dolor muy fuerte en el hombro y brazo y me hicieron una RM. El diagnóstico fue Tendinopatía calcificante en el hombro. El traumatólogo me dijo directamente que había que operar, sin intentar otras opciones. Ahora se me ha pasado mucho el dolor y mi pregunta es si hay otras opciones antes de pasar por quirófano.

Respuesta de la doctora: Los depósitos de calcio que acaban formando una calcificación, en este caso en la articulación glenohumeral, acaban produciendo una inflamación, y un desgaste de los tendones que pasan por esa misma localización y en ocasiones hasta una ruptura de los mismos.

Opciones previas a la cirugía existen, como la Medicina Regenerativa para aliviar y resolver tanto la inflamación del tendón como el dolor, y hasta en según qué casos la ruptura del propio tendón (dependiendo del grado de rotura del mismo). No podemos decir si en su caso sería o no factible porque necesitamos valorar el grado de la tendinopatía, tanto a través de la exploración que nos marcará la limitación como a través de la prueba de imagen de la misma RNM. Le sugiero que pida cita en la clínica y así podamos ofrecerle una valoración personalizada pudiendo afinar el diagnóstico y el tratamiento ideal para usted.

Desgaste de cartílagos

Pregunta del lector: Mi consulta es la siguiente: fui al centro médico por un dolor de rodilla me hicieron una radiografía y me dijeron que se me están desgastando los cartílagos. Me dieron tratamiento suave como ibuprofeno, pero no he tenido mejora últimamente y el dolor se me ha extendido a la otra rodilla. También me duele la parte que queda arriba de la rodilla cuando uno está sentado y los músculos de la rodilla hacia abajo hasta el talón. ¿Qué tratamiento me puede mejorar? ¿Se necesita intervención quirúrgica?

Respuesta de la doctora: El desgaste de cartílagos es un proceso natural por el simple uso de las articulaciones. En este caso, los cartílagos de las rodillas, desde el momento que comenzamos a caminar y al simple hecho de estar en bipedestación, así como otras posturas de la vida cotidiana, contribuyen al desgaste natural de los mismos. Hay factores como el sobrepeso, el sedentarismo o por el contrario el exceso de ejercicio y mal realizado, aceleran el proceso de desgaste cartilaginoso. La articulación de la rodilla está sustentada por musculatura tanto hacia el muslo como hacia el tobillo.

El Ibuprofeno, es un antiinflamatorio, por lo que si no existe inflamación su uso es hasta contraproducente, puesto que, si no tiene qué desinflamar, solo nos puede alterar el funcionamiento del estómago. El dolor de la rodilla contralateral, podemos considerarla normal, puesto que cuando tenemos una mal, la otra, se sobrecarga para aliviar a la primera. Siempre se puede mejorar, y dejar la cirugía como última solución.

Le recomiendo que acuda a cualquiera de nuestras clínicas para poder ofrecerle la Medicina Regenerativa como solución y aliviar su molestia y mejorar su calidad de vida sin necesidad de cirugía.

Artrosis en las manos

Pregunta del lector: Hola llevo catorce años con artrosis en las manos y el medicamento no me hace nada. ¿Hay algo para mejorar el dolor? Gracias

Respuesta de la doctora: La Medicina Regenerativa puede aliviar el dolor, mejorar y reparar los tejidos dañados. En el caso de las manos, cuando existe una artrosis, se puede contribuir a aliviar el dolor, y frenar la evolución, siempre y cuando no existan ya los nódulos de Bouchard y Heberden típicos de la artrosis en articulaciones interfalángicas, donde solo podemos actuar en el dolor que provoca la propia "deformación" articular. Pase por nuestra clínica para poder ver el estado de sus manos y poder valorar hasta qué punto podemos ofrecerle un tratamiento que alivie, frene y contribuya a su mejora de calidad de vida.