Discartrosis, estenosis y dolor lumbar y edemas óseos: la doctora Guallar, de Clínicas Cres, responde a los lectores

La Medicina Regenerativa es el conjunto de tratamientos que emplean material biológico de la propia persona para tratar determinadas enfermedades. Sobre ella sabe bien la doctora Elena Guallar, de Clínicas Cres, que ha resuelto las dudas sobre discartrosis, estenosis y dolor lumbar y edemas óseos recibidas en el Consultorio Médico de Heraldo.es.

Discartrosis

Pregunta del lector: Hola, sufro de una discartrosis L5S1 degenerativa desde hace 4 años, siendo más severa hace tres meses y dejándome sin trabajar. Me van a hacer infiltraciones y se niegan a operarme, me estoy tomando 11 pastillas diarias y el dolor es leve, pero constante. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta de la doctora: Buenos días, lo primero es consultar otra opinión como ya ha hecho y no dudar en acudir a nuestra clínica para valorar un tratamiento conservador con Medicina Regenerativa. Hay que valorar su estado de salud general, su edad y condiciones generales, el grado de discartrosis y el estado actual para poder plantear un tratamiento con nuestras técnicas conservadoras, evitando cualquier tipo de medicamento y producto químico ajeno a su organismo. Una vez valorada la situación actual, le podremos indicar si se puede realizar este planteamiento con todas las garantías. en su patología. Nuestros tratamientos se basan en usar el propio material del organismo para reparar los tejidos dañados, aplicándolos en la zona necesaria sin manipulación alguna. Le esperamos en nuestra clínica.

Estenosis lumbar

Pregunta del lector: Me han operado de estenosis lumbar hace dos meses. ¿Es normal que siga teniendo los mismos dolores que antes de la cirugía? Gracias

Respuesta de la doctora: Sería muy aventurado por nuestra parte contestarle sin tener conocimiento del estado previo a la cirugía y del estado actual de la estenosis. La estenosis de canal lumbar se define como el estrechamiento estructural del canal raquídeo, de los recesos laterales o de los agujeros de conjunción en la zona lumbar. Una vez intervenido, es de intuir que se ha permeabilizado el canal, pero no obstante, siempre queda tejido inflamatorio alrededor de la zona en la que se ha producido la agresión (no olvidemos que una cirugía no deja de ser una agresión al tejido del organismo).

Consulte a su cirujano para que le realice la revisión postquirúrgica y él mismo le informará del seguro correcto estado del tejido. Este es uno de los casos en los que la Medicina Regenerativa no puede actuar en un principio por definición. Existe un cierre del canal, y ahí sí o sí hay que abrir paso de manera más agresiva que las técnicas usadas desde nuestra especialidad.

Dolor lumbar

Pregunta del lector: Me gustaría saber si tiene alguna solución para el dolor lumbar, habiéndome hecho una rizolisis y radiofrecuencia con una mejora corta. El dolor me vuelve y me amarga en mi trabajo de hostelería.

Respuesta de la doctora: Se define dolor lumbar como el dolor persistente en zona lumbar baja. Dolor irradiado a zona inguinal, glúteo y muslo, con dificultad para andar. Desde el campo de la Medicina Regenerativa, podemos ofrecerle tratamientos conservadores para mejorar la calidad de vida, siendo mejores y posibles los resultados y garantizados, cuando no ha existido cirugía previa como es su caso.

No podemos avanzar ni confirmar un resultado sin valorar el estado de la lesión y su manifestación clínica en las circunstancias personales y particulares suyas. Por ello, le invito a pedir una consulta donde con una correcta anamnesis y exploración, además de valoración de todas las pruebas que pueda aportar de su historia clínica y las que podamos realizar in situ, le podremos ofrecer un tratamiento acorde a su situación y necesidad.

Edemas óseos

Pregunta del lector: ¿Cuál es el tratamiento para los edemas óseos en los pies? Gracias.

Respuesta de la doctora: El edema óseo ocurre cuando un exceso de líquido inflamatorio se junta en la médula del hueso producto de una inflamación por el exceso de carga física. Esta condición es, a menudo, causada por una reacción del cuerpo en respuesta a un traumatismo o inflamación cuando la zona afectada ha sido dañada. En el caso de los pies, se suele deber a una marcha continuada con algún factor que altera la correcta postura de la huella plantar, ocasionando dolor en la planta del pie, o incluso en las articulaciones.

Hay que valorar pues, muchos factores para corregir no solo el dolor, sino el origen del mismo, para lo que es imprescindible valorar al paciente en conjunto. Desde la Medicina Regenerativa, se puede ofrecer un tratamiento coadyuvante con fisioterapia y ortopedia y corregir desde el mismo origen, con el fin de mitigar el dolor en el mayor porcentaje posible. y hacer desaparecer el dolor de forma definitiva.

Envíe su consulta pinchando aquí.

Si quiere una contestación personalizada para su problema, puede escribir al correo de Clínicas Cres (citas@clinicascres.com) y le responderán a la mayor brevedad posible.