La doctora Guallar, de Clínicas Cres, resuelve las dudas sobre fractura de coxis, dedo en gatillo, artritis y pies cavos

En Clínicas Cres son especialistas en Medicina Regenerativa, disciplina que se basa en el concepto de acelerar el proceso de regeneración del propio organismo usando material biológico del propio paciente sin farmacología ni sustancias externas, tratando las lesiones bien sea por rotura, inflamación, sobrecarga, entre otras cuestiones. La doctora Elena Guallar es una de las profesionales que desempeña su actividad en este centro médico y da respuesta a las dudas que los lectores de Heraldo.es tienen acerca de esta materia y de sus dolencias.

Fractura de coxis

Pregunta del lector: ¿Las células madre son un buen tratamiento para fractura de coxis? ¿Cuál es su aplicación? ¿Qué reacciones genera?

Respuesta de la doctora: En el caso de una fractura, que no deja de ser una disrupción de la continuidad de un hueso, el aporte de sustancias reparadoras de su propio organismo concentradas en la zona de la fractura, hace que el propio hueso repare y regenere esa ruptura por sus propios medios y con su propio material. Lo más recomendable es valorar la situación del paciente, calidad del hueso, edad, tipo de actividad, y situación global para poder proponer el tratamiento más adecuado para él, gran parte del éxito del tratamiento es hacer un buen diagnóstico.

Dedo en gatillo y rizartrosis

Pregunta del lector: ¿Qué solución tiene el dedo en gatillo y la rizartrosis?

Respuesta de la doctora: El llamado dedo en gatillo o Tenosinovitis estenosante se produce cuando una inflamación estrecha el espacio dentro de la vaina que rodea el tendón del dedo afectado. En casos graves o importantes, el dedo queda en posición de flexión. Se trata de un problema puramente mecánico por disminución del espacio natural del paso del tendón, así que la solución, pasa por desinflamar y liberar el camino para el correcto funcionamiento del tendón. Por su parte, la rizartrosis es la artrosis específica de la articulación del primer metacarpiano con el hueso trapecio, es decir, es la artrosis del pulgar de la mano.

Artritis y dolor muscular

Pregunta del lector: Tengo artritis desde hace muchos años, hernias discales, protusiones, etc... Ahora en el hombro tendinitis y bursitis. Tengo dolores por todo el cuerpo desde hace años y es insufrible. Me han dicho que no hay solución y lo único es hacer músculo para proteger los huesos, pero esto me genera más dolor muscular. ¿Hay alguna solución? ¿Se podría hacer terapia regenerativa?

Respuesta de la doctora: La Medicina Regenerativa está indicada en toda patología susceptible de ser reparada por el propio organismo. Nosotros lo único que hacemos es sacar el material biológico del paciente y aplicarlo en la zona a tratar (explicado de forma muy general y sencilla). En su caso, tal y como comenta, además de la patología inflamatoria del hombro, hay una patología en columna vertebral. Es imprescindible acudir a una primera consulta para valorar el estado de las articulaciones a tratar para poder proponer el tratamiento más adecuado en su caso, puesto que depende de un buen diagnóstico el éxito del tratamiento propuesto.

Pies cavos

Pregunta del lector: Mi madre, con 74 años, tiene pies cavos y se le está deformando el dorso del pie. Sufre mucho dolor, tanto que le cuesta mucho caminar. Quería saber si hay alguna forma de reducir ese dolor, recuperar movilidad y mejorar su calidad de vida. Gracias.

Respuesta de la doctora: El pie cavo es una deformidad del pie donde el arco plantar está más pronunciado de lo normal, por lo que la parte delantera del pie cae hacia abajo y este tiende a descansar en el lado externo, provocando una deformidad del resto del propio pie. Estas deformidades, ocasionan dolor y desestructuración de todos los componentes de la anatomía, así como alteraciones de la marcha y de la propia pisada. Desde la Medicina Regenerativa, se puede valorar un tratamiento para disminuir el dolor, si bien es imprescindible acompañar el tratamiento con una buena corrección de la marcha a través de unas plantillas ortopédicas o algún aparato ortopédico y descarga de estructuras de partes blandas por parte de fisioterapia.

