Condromalacia, artritis y tendinitis: la doctora Guallar, de Clínicas Cres, responde a los lectores

En Clínicas Cres son expertos en Medicina Regenerativa, una disciplina que puede mejorar el pronóstico de numerosas dolencias dentro del área de la traumatología gracias al uso de técnicas o terapias que emplean material biológico (células y tejidos) de la propia persona. La doctora Elena Guallar, miembro del equipo médico del centro médico de Zaragoza, ha resuelto algunas de las dudas recibidas en el Consultorio Médico de Heraldo.es acerca de cómo la Medicina Regenerativa puede ayudar en casos de artrosis, tendinitis o condromalacia, por ejemplo.

Pregunta del lector: Hola, me han diagnosticado bursitis, geodas y condromalacia patelar grado IV. Me han dicho que haga bici para fortalecer, pero nada más y no puedo ni caminar. Hace 20 años ya me operaron de condromalacia. ¿Es normal que me haya ocurrido dos veces?

Respuesta de la doctora: La condromalacia rotuliana o síndrome de dolor femoropatelar, es una lesión degenerativa que afecta al cartílago de la superficie articular de la rótula. Hay múltiples causas, que podemos englobar en dos grupos generales: de carácter genético o de carácter adquirido. Hay cuatro grados, siendo el que usted presenta, el máximo, el grado IV. Las geodas se generan a partir de erosiones corticales o ulceraciones condrales, favorecidas por la presión intraarticular. Las intervenciones quirúrgicas, así como la medicina en general ha avanzado mucho en estos 20 años que han transcurrido desde su intervención. Desconozco cómo estaba y lo que le realizaron, así como el resultado de la intervención. Actualmente disponemos de la Medicina Regenerativa que en ese momento estaba empezando a desarrollarse en laboratorio. Desde nuestro campo, a través de factores de crecimiento del propio organismo, evitamos el uso de medicamentos y de tratamientos agresivos, pudiendo realizar una vida cotidiana usual (caminar por ejemplo).

Para poder ser más concretos, necesitaríamos ver el estado no solo de la articulación en concreto, sino de toda la extremidad, del tono muscular, y verla en movimiento y explorar la limitación que presenta.

Pregunta del lector: Tengo artrosis cervical y lumbar y la medicación no me hace efecto, sobre todo por la noche. ¿Qué solución tiene? ¿Uno de sus tratamientos podría ayudarme?

Respuesta de la doctora: La artrosis cervical o cervicoartrosis se produce cuando se lesiona o degenera el cartílago de las articulaciones de la columna cervical. La artrosis lumbar que se produce al dañarse la misma estructura en la columna lumbar. La Medicina Regenerativa se muestra como la opción para el tratamiento de los síntomas de la artrosis en cualquier articulación, comenzando por aliviar el dolor y la rigidez articular. Bien es cierto, que debemos valorar el grado de lesión de la columna y los síntomas que origina para poder ofrecerle un tratamiento personalizado tanto a su dolencia, como a sus características físicas. Acuda a una consulta y podremos darle una valoración más concreta. Un saludo,

Pregunta del lector: Me detectaron escoliosis y artrosis y el pie izquierdo en la parte del talón me duele muchísimo, no puedo pisar cada vez que paro después de unas horas sentada. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta de la doctora: La escoliosis es una desviación lateral de la columna. Para ello la Medicina Regenerativa no tiene nada para ofrecerle que sea efectivo en este momento. En la artrosis del pie a la que se refiere, se debe valorar el grado de alteración de la articulación como tal, biomecánica de la marcha, y valorar la presencia de otras patologías que puedan ocasionar dolor a la marcha que suplanten o sumen al dolor de la artrosis en sí. En la clínica podemos realizar una anamnesis correcta, así como una completa exploración, y en caso de ser necesario, realizar pruebas de imagen para ayudar al diagnóstico. Una vez obtengamos el problema que presenta su pie, podremos acercarnos al diagnóstico y al tratamiento más adecuado. Un saludo,

Pregunta del lector: Tengo artrosis cervical. ¿Puede influenciar las hernias discales cervicales con la tendinitis en las manos? ¿O no tiene nada que ver?

Respuesta de la doctora: La hernia discal o el desplazamiento de disco es la compresión de la médula espinal o de una raíz nerviosa que se produce cuando se desplaza una parte de un disco intervertebral. Además de producir dolor a nivel cervical en este caso, que se irradia hacia uno de los dos brazos, y se manifiesta como sensación de calambre o entumecimiento (parestesias). Puede aparecer sensación de mareo, pérdida de fuerza en los brazos,.... Así que no es la causa de esa tendinitis en las manos a las que se refiere en su consulta, pero sí puede aumentar el dolor o la sensación de la afectación en nervios distales por suma de dos patologías en el mismo territorio: el dolor producido por patología tendinosa, y la afectación neurológica de origen cervical.

La Medicina Regenerativa ofrece tratamiento para ambas patologías, que se podrían realizar en el mismo tiempo, tratando cada una de forma independiente si es lo que necesita. En este caso, además de una adecuada anamnesis y exploración, nos tenemos que ayudar de pruebas de imagen para valorar en concreto la afectación tanto de la lesión cervical como del tendón o tendones afectados. Acuda a cualquiera de nuestras clínicas y le daremos una valoración del estado de su patología y las posibles opciones que la Medicina Regenerativa le ofrece. Un saludo,