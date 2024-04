Desarrollar habilidades blandas, hablar de tú a tú con algunas de las empresas más potentes de la Comunidad y conocer a otros estudiantes con intereses similares a los suyos. Es lo que han podido hacer los finalistas de la octava edición de Talento Aragón Joven en las jornadas de formación, celebradas esta semana en el hotel Zentro de Zaragoza. Durante los tres días de convivencia, los 50 aspirantes han asistido a clases magistrales, han participado en dinámicas grupales y han intercambiado expectativas con los representantes de las compañías participantes.

Andrés Visús fue el encargado de dar el pistoletazo de salida con un ‘workshop’ sobre la importancia de saber comunicar. Además de nociones teóricas básicas, el ponente animó a los jóvenes a participar en diversas dinámicas para asimilar, mediante la práctica, todos los conocimientos que estaban sobre la mesa. En uno de los ejercicios, los alumnos simularon una entrevista de trabajo en la que les hacían preguntas de temas controvertidos o personales para aprender a contestar correctamente en ese tipo de situaciones. "Decimos muchas cosas con el lenguaje no verbal de las que no somos conscientes. La charla nos ayudó a corregir la postura, a tener iniciativa y a transmitir lo que queremos decir de la mejor manera posible", explica Marcos, uno de los jóvenes participantes.

"Nos han enseñado herramientas muy necesarias para el siglo XXI y que tardarán mucho en estudiarse en las universidades" (Salah, finalista de Talento Argón Joven)

Se repitieron algunas de las charlas que mejor acogida habían tenido en otras ediciones, como la de Jorge Torres sobre motivación, emprendimiento y liderazgo; la de Loreto Martorell, sobre la creatividad aplicada a la empresa, y la de Rocío de San Pío, en la que explicó cómo desarrollar la capacidad de trabajo en equipo para ganar en eficiencia.

Este año se estrenaron tres nuevos ‘workshops’. Uno sobre Inteligencia Artificial, donde los asistentes descubrieron el potencial de esta herramienta y probaron unas gafas de realidad virtual; otro sobre cómo utilizar Linkedin para crear una buena marca personal, y otro sobre el perfil profesional que está demandando actualmente el mercado.

Uno de los finalistas en el 'workshop' sobre Inteligencia Artificial. Miguel Lorén

"Todos los 'workshops' fueron muy interesantes. Nos han enseñado herramientas muy necesarias para el siglo XXI y que tardarán mucho en estudiarse en las universidades -incide Salah, finalista de Talento Aragón Joven-. Uno de los que más me gustó fue el de equipos ágiles, porque al trabajar en un mismo proyecto personas de diferentes carreras, tuvimos la oportunidad de analizar diversas perspectivas para lograr una meta común". Esta dinámica consistía en dividirse en grupos para hacer distintas partes de un cohete que, luego, ensamblaron. "Cada equipo hacía las labores de un departamento distinto y, aunque al principio fue un poco caótico, nos lo pasamos muy bien, compartimos una grata experiencia y se demostró el gran compañerismo que existe", añade Andrea, otra de las estudiantes.

Un entorno natural y distendido

Las pausas del café y las comidas sirvieron para acercarse a las empresas participantes de una forma más dinámica que la que ofrecen las entrevistas convencionales. Este año son 18 las compañías que han decidido formar parte de Talento Aragón Joven: Certest, Hitachi Energy, Fersa Group, Ariño Duglass, Henneo, Pikolin, Lacasa, Ibercaja, Hiberus, Grupo Jorge, Atlas Copco, Grupo Costa, Carreras, Edelvives, Samca, Stellantis, BonÁrea y HMY.

"Venía con una idea preconcebida y Talento me ha abierto la mente a nuevas oportunidades que ni siquiera me había planteado" (Pilar, finalista de TAJ)

El jueves fue el día dedicado a las empresas. Situadas en distintas mesas, los representantes de las compañías tuvieron la oportunidad de hablar con los finalistas en ‘petit comité’. En grupos de tres, los estudiantes fueron pasando, una a una, por las 18 empresas. Hablaron de sus intereses, se interesaron por los proyectos que tenían entre manos y pusieron sueños en común. "Me ha gustado mucho esta forma de conocer a las empresas. Yo he estudiado Derecho y ADE. Venía con la idea de intentar entrar en un par de empresas que sé que tienen departamento jurídico, pero al hablar con las compañías en un ambiente tan natural, se me ha abierto la mente a otras oportunidades que no contemplaba o que ni siquiera sabía que tenía", cuenta Pilar, finalista de la octava edición. "Es una forma magnífica de conocer a las empresas y que te conozcan. Vengo abierta a todas las empresas que han apostado por Talento y estoy muy motivada", añade Inés.

Por la tarde, finalistas y empresas realizaron una dinámica conjunta, en la que ellos tenían que presentar un proyecto innovador y ellas hacían de potenciales inversores. Sirviéndose de todas las ‘soft skills’ aprendidas durante las jornadas, los estudiantes se juntaron por equipos para crear productos o servicios innovadores, basados en tradiciones aragonesas, que generaran empleo para la región y que fueran rentables para los inversores. Las compañías escucharon atentamente todos los proyectos, les ofrecieron un ‘feedback’ constructivo y seleccionaron sus tres favoritas.

Ahora, las empresas tienen que estudiar detenidamente a todos los candidatos y reflexionar para ver quién creen que podría encajar mejor en la empresa. El 22 de mayo se nombrará oficialmente a los becados en una gala de clausura en las instalaciones de ESIC en Zaragoza.