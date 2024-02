"Buscamos la chispa en los ojos de los candidatos"

Jorge Torres intervendrá en el proceso de selección de los candidatos e impartirá uno de los módulos durante los ‘workshops’ que se desarrollarán en el transcurso de las jornadas de convivencia, y que lleva por título ‘El arte de hacer que las cosas sucedan’.

Con una beca como las que se ofrecen es TAJ, ¿es más fácil ‘que las cosas sucedan’ en el mercado laboral?

Sin duda es más fácil. Especialmente en el actual contexto económico, que no es bueno, donde es importante que haya oportunidades. Y Talento Aragón Joven es una gran oportunidad.



¿Qué es lo que les transmite básicamente a los jóvenes en esta sesión?

Les trato de inspirar, motivar... inyectarles más confianza para que consigan sus propósitos y objetivos. Las habilidades cognitivas están muy bien, pero las ‘soft skills’ lo son todo ahora en el mercado laboral, porque miden cómo eres, por la actitud, por lo creativo, por lo responsable...



Se encarga de la selección de los finalistas del programa, ¿qué hace que la balanza se incline a uno u otro lado?

Se trata de detectar valores diferenciales. Todos tienen títulos universitarios, másteres... son listos, jóvenes y guapos (ríe), pero nosotros buscamos la actitud, las ganas, la chispa en los ojos, el pensamiento crítico, la creatividad... Esto es lo que intentamos descubrir en Talento Aragón Joven.



¿Se pueden entrenar las ‘soft skills’ y, en definitiva, la actitud?

Se pueden y se deben entrenar, a través de la perseverancia, el empuje y el tesón. Esta parte se descuida más, pero hay que trabajarla y precisamente en eso incide la formación del programa.



Aludiendo a su experiencia como docente y dado que últimamente se reciben muchos inputs de lo difícil que es para los jóvenes conseguir una autonomía económica y profesional, ¿qué cree que estamos haciendo mal la sociedad?

Obviamente, hay un contexto económico que no favorece el desarrollo profesional, con desequilibrios que cuestionan la sostenibilidad del sistema. No obstante, la toma de decisiones es crucial para avanzar y es otro de los valores que no está entrenado ni potenciado. Al final cuesta poner las luces largas, prima la inmediatez, el corto plazo… y hay una selección natural de los valientes que mejor se adapten y que tomen decisiones. Las empresas quieren equipos competentes, con personas con habilidades sociales, que sepan liderar, comunicar, planificar, gestionar el tiempo, el estrés…



¿Cómo deben afrontar la búsqueda de su primera experiencia laboral?

Si tienen actitud y ganas, el resto va a venir después. Están muy preparados, solo hace falta más determinación.



¿Qué les diría para animarles a participar en una beca TAJ?

Que mi yo de 20 y 21 años hubiera aplaudido con las orejas ante una iniciativa así, en la que están las mejores empresas de Aragón. Les diría que se inscriban y que aprovechen la oportunidad.