El doctor Mikel Sanz responde a las preguntas sobre tendinitis de Quervain, artrosis y osteonecrosis

Esta semana, el doctor Mikel Sanz, miembro del equipo de Traumatología de Quirónsalud Zaragoza y del Instituto Aragonés de Traumatología, ha contestado a las preguntas sobre tendinitis de Quervain, artrosis y osteonecrosis enviadas por los lectores al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un especialista.

Tendinitis de Quervain

Pregunta de la lectora: Desde hace un par de meses tengo un dolor muy fuerte en ambas manos, entre el dedo pulgar y el índice, que baja hacia la muñeca, por la parte superior. Me diagnosticaron tendinitis de Quervain y con un tiempo de reposo mejoró. El problema es que por mi profesión (diseñadora gráfica) paso muchas horas delante del ordenador con trabajos que requieren precisión y una postura continuada que fuerza la zona afectada y en cuanto he vuelto a trabajar he tenido una recaída. Voy al fisio prácticamente cada semana y eso me alivia un poco pero con el mínimo sobresfuerzo que hago vuelven los dolores. Me gustaría saber cuál es la solución o el tratamiento que debería tener para poder curarlo, pues las manos son mi herramienta de trabajo.

Respuesta del doctor: Estimada lectora, la tendinitis d’Quervain es habitual que afecte a personas que realizan trabajos manuales de fuerza o repetitivos. Es frecuente que mejore con reposo pero muchas veces no termina de curar del todo solo dejando de realizar las tareas que lo desencadenan. El diagnóstico es principalmente clínico, con una buena exploración se puede realizar en la mayoría de los casos. No está de más añadir una prueba de imagen como puede ser la ecografía o la resonancia magnética para valorar si hay líquido alrededor del tendón afectado o si este es de buena calidad o no.

El tratamiento suele ser intentar evitar los movimientos que provocan dolor, fisioterapia y se puede infiltrar la zona para mejorar la inflamación y el dolor.

Artrosis

Pregunta de la lectora: Soy una mujer de 69 años que sufre artrosis. Quiero saber qué tratamiento podría llevar porque tengo las manos y los dedos se me doblan y me provoca gran dolor. Muchas gracias

Respuesta del doctor: En primer lugar habría que valorar por qué hay artrosis en varias articulaciones simultáneamente. Es frecuente que personas que sufran alguna alteración reumatológica sufran artritis reumáticas en las manos y/o en otras articulaciones, sobre todo si hay deformidad en las mismas, como comenta que le ocurre a usted en los dedos.

Recomendaría valoración por reumatología y una exploración detallada por nuestra parte para ver por qué ocurre esta artrosis en sus manos. De todas formas, el primer tratamiento sería la toma de antiinflamatorios, pero antes sugiero la valoración por especialistas como le explico anteriormente.

Osteonecrosis

Pregunta del lector: Llevo más de un año sufriendo fuerte dolor en la rodilla derecha. La doctora, tras una resonancia, me dijo que era necrosis, y que volvería a hacerme la prueba. Solo tomo pastillas para el dolor. ¿Es normal que dure tanto y no me den un tratamiento?

Respuesta del doctor: Es probable que el diagnóstico que presenta en su rodilla sea una osteonecrosis en uno de los cóndilos femorales. Se trata de una lesión de diferentes causas, no tiene por qué ser tras un traumatismo. Dicha zona lesionada sufre cada vez que se realiza carga (al caminar por ejemplo) sobre la misma. La localización de la lesión, su tamaño y tiempo de evolución son fundamentales para el pronóstico de las mismas. El tratamiento puede ser desde realizar descarga (no apoyo) con dicha pierna unas semanas y apoyo con terapias biológicas, hasta el injerto osteocondral o incluso requerir una prótesis total de rodilla en los casos más severos. En todo caso debería ser valorado por un especialista para decidir el tratamiento más indicado a su patología.

