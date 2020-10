"Tenemos que enfocar el desarrollo profesional de los alumnos a lo que necesitan las empresas"

Hace años que se habla de la innovación educativa y de la necesidad de cambiar los métodos utilizados en el siglo XX para adaptarlos a la escuela del siglo XXI. Aprender por proyectos, trabajar de forma colaborativa, fomentar la creatividad, practicar la gamificación, rediseñar los espacios... pero ¿todo eso tiene sentido cuando se cierran los centros educativos y no se pueden seguir las clases de forma presencial? La pandemia ha puesto a prueba el sistema educativo, evidenciando si realmente hay o no una apuesta por la innovación.

Esto lo saben bien desde el Colegio Británico, centro privado de enseñanza que lleva años trabajando a la vanguardia de la educación y que, desde el primer día del confinamiento pudo ofrecer un horario lectivo de 9.00 a 17.00: "Adaptamos nuestro proyecto digital al trabajo en casa, con las mismas conexiones, los mismos profesores, las mismas materias e, incluso, la misma metodología", explica Miguel Cendegui, director del Colegio Británico.

Esto ha sido posible gracias a que los alumnos y docentes del centro están familiarizados con los dispositivos y recursos tecnológicos, así como con las nuevas herramientas educativas, tal y como explica Guillermo Toledo, profesor y coordinador TIC del Colegio Británico: "No podíamos permitir que los alumnos estuvieran ocho horas pegados a la pantalla, así que nos conectábamos para explicarles las tareas del día y en qué plataforma podían encontrar los contenidos correspondientes y, a continuación, les dábamos la libertad para que las hicieran cuando quisieran".

Esta autonomía era mayor en el caso de los jóvenes, tal y como explica Cristina Muñoz, coordinadora del Bachillerato Internacional del Colegio Británico: "Les hemos dado instrucciones para que lleven a cabo proyectos colaborativos y de investigación desde sus casas. No se trata de trasladar una clase magistral a las pantallas".

Fue hace siete años cuando en el centro se sentaron las bases para acabar con la gran brecha digital entre profesores, alumnos y familias, a través del dialógo con los estudiantes de Secundaria y la formación interna de los docentes: "Nos costó explicar nuestro nuevo modelo educativo: sin libros, con IPAD y pintando en las mesas y cristales", señala Cendegui.

Un nuevo modelo

La apuesta del centro privado por la innovación está dando sus frutos. Este año han sido los número uno de su tribunal en la mayoría de las asignaturas en selectividad. Su matriculación ha aumentado, además, en este curso un 12,5% con respecto al anterior. Si el cambio de modelo educativo es tan ventajoso, ¿por qué no implantarlo de forma generalizada en la educación? El director afirma rotundo que "hacen falta años, recursos económicos, formación del profesorado y un cambio de mentalidad en las direcciones de los centros". En definitiva, voluntad de cambio, además de una apuesta firme y continuada por parte de la Administración: "Llevamos siete leyes educativas, al final la educación es una víctima de la política", concluye.

Para Toledo, esa voluntad de cambio, conociendo lo que se puede y no se puede hacer en cada centro, es la clave: «Conozco centros en los que los alumnos no han visto a sus profesores desde marzo prácticamente, hasta junio, cuando les han mandado un vídeo de despedida del curso». Eso, para el coordinador de TIC del Colegio Británico, no es voluntad. Toledo también distingue entre "trabajar con contenidos digitales o trabajar la digitalización", que son cuestiones distintas.

Como ejemplo, la coordinadora del Bachillerato Internacional del centro, habla de la transformación de las aulas, como el laboratorio, donde unos sensores permiten la medición de los parámetros objetos de estudio: "Hemos digitalizado los espacios de enfoque práctico", apunta.

Por último, no hay que olvidar que entre los retos de la educación de hoy la seguridad también se ha convertido en una prioridad para los colegios, que deben cumplir las prescripciones del Ministerio de Sanidad rigurosamente. Afortunadamente no se han significado como fuente de contagios ni rebrotes. "En el Colegio Británico hemos troceado el colegio en recreos, clases y accesos, a los de Educación Infantil los tenemos aislados", ilustra Cendegui al respecto de la seguridad.