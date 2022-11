Edificios que mejoran el medioambiente

Autosuficientes energéticamente, sostenibles y respetuosos con el medioambiente. Estos son los objetivos que persiguen actualmente los diseños de los nuevos edificios que ya no solo buscan integrarse en el entorno, sino, también, mejorarlo. Su presencia en el futuro, además, será clave:según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2050, cerca del 68% de la humanidad vivirá en ciudades.

A nivel internacional, la certificación LEED –acrónimo de ‘Leadership in Energy and Environmental Design’ o Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental– es el método de evaluación de edificios sostenibles más reconocido. Desarrollado por el US Green Building Council de Estados Unidos, esta distinción proporciona un marco para edificios ecológicos, saludables, eficientes y que ahorran costes en energía. Para evaluar su grado de cumplimiento de estas características, la certificación LEED establece un sistema de puntos en función varias cuestiones relacionadas con el diseño y la construcción.

Entre los aspectos que tiene en cuenta, y que sirven para otorgar, o no, una de las cuatro distinciones disponibles –Certificado, Plata, Oro y Platino– se encuentran no edificar en lugares ambientalmente sensibles y disponer de transporte público para reducir el uso de los vehículos particulares; minimizar la utilización de agua durante su construcción y prever mecanismos para reducir la huella hídrica del inmueble; incorporar sistemas de reciclaje, utilizar materiales sostenibles y ahorrar los máximos recursos posibles durante la edificación; o atender a la calidad del espacio para sus ocupantes, como la limpieza del aire, el control térmico o la contaminación acústica.

Eficiencia energética

En España, desde 2013, tras la aprobación del Real Decreto 235/2013, los certificados de eficiencia energética son obligatorios para los edificios públicos con una superficie útil superior a 205 metros cuadrados y que habitualmente son frecuentados por el público y para las viviendas que se quieran vender o alquilar. En estos casos, la ley obliga a los propietarios a compartir el documento con los potenciales arrendatarios o compradores. De no tener este distintivo, los propietarios serían sancionados. La interpretación de la etiqueta energética es sencilla: las clasificaciones van de la A a la G (siendo A la más alta y G la más baja). Lo más aconsejable es que los inmuebles alcancen al menos la categoría D.

Por otro lado, a nivel nacional, el organismo Aenor también ha desarrollado la primera certificación para construcción y arquitectura sostenible utilizando como base los criterios de sostenibilidad europeos Level(s).