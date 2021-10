Una hoja de ruta clave para la supervivencia del planeta y la viabilidad de empresas e instituciones

Lograr un mundo más equilibrado y sostenible ha pasado de ser un eslogan a constituir una urgencia para empresas, instituciones, entidades y personas a título particular si se quiere garantizar la supervivencia del planeta a corto plazo.

Esta es una de las principales claves que proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tema que centró el debate celebrado el pasado miércoles en las instalaciones de HERALDO y en el que participaron Fermín Serrano, Comisionado del Gobierno de Aragón para la Agenda 2030; Carmelo Jiménez, jefe del departamento de Recursos Humanos en la delegación Aragón-Soria-La Rioja de FCC Medio Ambiente; Azucena Mainar, directora del departamento de Sostenibilidad de Fertinagro; Teresa Sancho, directora de Medio Ambiente y Calidad en Saica; Carmen Campos, directora de Responsabilidad Social Corporativa de la Fundación Ibercaja; César Romero, director general del Grupo San Valero; y Clemente Vergara, responsable de Economía Circular en Aquara-Grupo Agbar.

"Los logros de la humanidad están en riesgo por una serie de factores globales que nos afectan a todos y la agenda propone un enfoque holístico y multilateral para abordar este problema. No nos queda otra, tenemos un solo planeta, una sola sociedad y cumplir con ella nos marca el camino", apuntó Serrano. "La sociedad es cada vez más sensible y esta economía circular nos ha de llevar a todas las empresas a estar en ese círculo. Las que no estén alineadas en ese dinamismo no serán competitivas, no tendrán mercado y la propia sociedad las excluirá", afirmó Jiménez.

"El planeta nos está dando muchas señales desde hace tiempo. Si no lo hacemos ya y entre todos no lo vamos a lograr y al final tendremos problemas, como el que hay ahora de desabastecimiento, que no van a parar de acelerarse", indicó Mainar. "Los ODS han demostrado esa capacidad de motivación a la hora de implicar a los estamentos de la sociedad que no se lograron incluir con los Objetivos del Milenio. En nuestro caso calaron y con la Agenda 2030 decidimos, ya en 2016, las metas que eran más relevantes para Saica y que lo importante era establecer acciones y medir los resultados", sostuvo Sancho.

La pandemia ha sido, sin duda, uno de los elementos que más han marcado el cumplimiento de estas metas en los últimos meses. "Nosotros tenemos, desde hace 26 años, un proyecto de cooperación al desarrollo en dos barrios de Santo Domingo (República Dominicana), donde trabajamos con 5.000 alumnos. Y ahí te das cuenta cómo la pandemia no afecta igual que aquí. Ellos han estado un año sin acudir porque no hay cobertura, ni capacidad, ni medios. Por eso creo que hay que hacer una distinción, porque se ha incrementado la brecha entre el primer mundo y el tercero y el balance final es negativo", manifestó Romero. "Quiero ser optimista y pensar que la pandemia puede ser una oportunidad porque no hay otra salida y es la única forma de seguir avanzando. En este sentido destacan los fondos europeos Next Generation, y queremos pensar que las empresas que se creen o se reinventen van a apostar por la sostenibilidad. En la Fundación llevamos mucho tiempo trabajando este tema a nivel interno y también hemos lanzado un programa para ayudar a las compañías a que integren la Agenda 2030 en su modelo de negocio", señaló Campos.

"Ha sido un retroceso y un frenazo en seco porque los ODS necesitan inversión y una economía sólida para poder avanzar. Pero es verdad que estas crisis tan globales provocan cambios en las conciencias y se ha evidenciado que el modelo en el que vivimos es muy poco resiliente ante una crisis como esta y que tenemos que hacer las cosas de otra manera y dirigirnos con más fuerza hacia los ODS", afirmó Vergara.

Una influencia notable

Los intervinientes abordaron también la forma en la que esta hoja de ruta influye en la actividad de empresas e instituciones. En el caso del Gobierno de Aragón, se puede ver en cuestiones como los presupuestos, las funciones del presidente y los consejeros, las políticas sectoriales, las convocatorias, las subvenciones, los planes de formación o las leyes autonómicas. Por parte de FCC, destaca el hecho de que cada proyecto ha de incluir alguno de los aspectos de los ODS para no ser rechazado, aunque sea rentable en términos económicos. Desde Fertinagro, por su parte, ya llevaban años siguiéndolos antes de su creación, lo que se refleja en aspectos como que empleen materias primas circulares y de origen renovable para fabricar sus fertilizantes. En Saica, su plan estratégico ha incorporado prioridades de los objetivos como el trabajo digno, asegurar la salud y el bienestar de las personas y aminorar todos los impactos ambientales que puedan generar.

En cuanto a los avances logrados, en Fundación Ibercaja cabe subrayar el notable proceso de adecuar todos sus proyectos a esta línea de actuación. Grupo San Valero, por su parte, ha impulsado originales iniciativas sobre aspectos como la movilidad eléctrica –impulsando vehículos alimentados por placas solares– o la sensibilización medioambiental, tomando en este último como escenarios los albergues del Camino de Santiago. Asimismo, la importancia de Aquara-Grupo Agbar en estas materias se evidencia con hitos como el de reducir en un 90% las emisiones derivadas del consumo eléctrico o el premio ‘Momentum for Change’ de la ONU que recibieron en 2018 por la transformación de sus estaciones depuradoras en biofactorías.

Sobre los retos más inmediatos que existen al respecto, Serrano apostó por "reforzar el consenso por los ODS a todos los niveles, dentro y fuera de Aragón, y ser capaces de absorber y ejecutar en tiempo los fondos públicos, sobre todo los Next Generation". "Que se nos ayude a las empresas a ser competitivas, porque los ODS requieren reinventarse y eso es invertir. Hay compañías que están haciendo importantes esfuerzos por cumplirlos y para ello necesitan el apoyo de las administraciones", resumió Jiménez. "Tenemos que acelerar los planes que teníamos previstos para 2030 lo más rápido posible y una de las palancas podrían ser los fondos europeos, pero necesitamos un análisis por parte de las instituciones para poder llegar a esas metas y que no sea una oportunidad perdida", recalcó Mainar.

Sancho explicó que "debería haber una mayor concreción en los objetivos para dirigir mejor a la población a lograrlos". Mientras que Campos destacó que se ha de "contribuir a la exigencia social, de forma que pasen de ser un tema de empresas e instituciones al nivel personal". "Hay que potenciar las alianzas y la educación como las herramientas clave en este ámbito y dar el salto de lo regional a lo global", expuso Romero. "La urgencia es la acción climática. No tenemos en mente lo que se nos puede venir encima en temas de sequías o inundaciones. Si no tenemos infraestructuras para poder adaptarnos vamos a sufrir mucho", concluyó Vergara.

La visión de los ponentes, una a una

* Fermín Serrano "Se está formando a funcionarios sobre la Agenda a través del Instituto Aragonés de Administración Pública y llegamos a mucha gente a través de profesores, alumnos, médicos y empresas. También destacan entidades públicas como la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, que tiene un proyecto, Aragón Sostenible, que cuenta con 17 canales en internet, uno para cada ODS", apunta Fermín Serrano, Comisionado del Gobierno de Aragón para la Agenda 2030. "Cumplir con los ODS es una responsabilidad inevitable y una oportunidad real en la que tenemos grandes referentes y hacemos todo lo que está en nuestra mano", agrega Serrano. * Carmelo Jiménez "Los ODS se deben transformar en valores de la cultura empresarial, de forma que los trabajadores tienen que estar alineados con ellos. Así, cualquier comportamiento que no tenga esa visión medioambiental o social se tiene que cortar por parte de la empresa. Y eso se consigue sensibilizando y educando, como hacemos nosotros con el proyecto de Embajadores de Buenas Prácticas", expone Carmelo Jiménez, jefe del departamento de Recursos Humanos en la delegación Aragón-Soria-La Rioja de FCC Medio Ambiente, quien añade que, igualmente, cualquier empresario que quiera serlo tendrá que alinearse con la Agenda 2030. * Azucena Mainar "Cuando se definieron los ODS, nos dimos cuenta de que en Grupo Térvalis ya llevábamos años contribuyendo a ellos, pues nuestra forma de entender el desarrollo económico y social es y ha sido siempre la eficiencia, la sostenibilidad, la autosuficiencia de recursos y el cuidado del entorno natural", expone Azucena Mainar, directora del departamento de Sostenibilidad de Fertinagro. "Cualquier persona que quiera trabajar con nosotros puede ver a qué ODS va a aportar cuando entre en la empresa. Fuimos pioneros en este programa y nos está dando muy buenos frutos", apunta Mainar. * Carmen Campos "Uno de los mayores retos que tenemos por delante es el de los proyectos compartidos. Para nosotros es clave. En Fundación Ibercaja hicimos un cambio de mentalidad y pasamos de trabajar iniciativas propias a establecer alianzas para conseguir multiplicar el alcance. Y estamos convencidos de que esa es la única vía para conseguir tanto la viabilidad de los proyectos como los ODS", apunta Carmen Campos, coordinadora de Responsabilidad Social Corporativa en la entidad. "La sostenibilidad es responsabilidad de todos y tenemos que ir juntos porque el riesgo es no hacer nada", resalta Campos. * Teresa Sancho "Tenemos un mundo y 17 retos", resume Teresa Sancho, directora de Medio Ambiente y Calidad en Saica, empresa líder en la fabricación de papel reciclado para cartón ondulado. Los desafíos de la compañía en lo relativo a los ODS son diversos: "Tenemos que conseguir descarbonizar toda nuestra actividad, y eso constituye un reto sustantivo en el que necesitamos ayuda y colaboración de muchas partes de la sociedad. Otras de las metas más importantes que estamos persiguiendo al respecto son que todos nuestros envases sean reciclables y lograr la circularidad en todos los grupos de residuos", apunta Sancho, quien subraya que la plantilla de la empresa conoce las iniciativas que desarrollan en esta materia y sabe hasta dónde pueden llegar. * Clemente Vergara "Los ODS han calado bien en el sector público y en el privado, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. El tema climático asusta tanto que si no tenemos una buena acción en este sentido vamos a sufrir mucho. No tenemos en mente lo que se nos puede venir encima en cuestiones como las sequías o las inundaciones y las infraestructuras que tenemos nos sirven para la realidad de hoy pero no para dentro de cinco o diez años, y los cambios se aceleran cada vez más, de forma que nos puede pillar el toro si no hacemos ahora las inversiones que tocan en ese tema", sostiene Clemente Vergara, responsable de Economía Circular en Aquara-Grupo Agbar, quien, precisamente por ese motivo, pide priorizar los ODS de base, biodiversidad, clima y agua, "para que el resto puedan lograrse". * César Romero Las alianzas y la educación de calidad son dos de las principales herramientas con las que el Grupo San Valero trabaja para cumplir con la Agenda 2030. Su director general, César Romero, afirma que en los numerosos proyectos que desarrollan en este sentido tratan de ser imaginativos porque "los alumnos se aburren enseguida y, si lo les das el ejemplo concreto, no sirve para nada". En cuanto a las alianzas, destaca la importancia de impulsar tanto las públicas como las privadas con todos los sectores y con los medios de comunicación. "Hay objetivos y metas que no pueden esperar porque cada día que no se haga se alejarán más. Cada día que perdamos el destino estará más lejos. Por eso, creo que hay que actuar ya y que tenemos que hacerlo todos", finaliza Romero.