¿Cuáles son los logros que se han conseguido hasta el momento de la Agenda 2030 de la ONU?

Desde que se crease en el año 2015, numerosas instituciones, empresas y entidades del tercer sector han integrado en su actividad diaria las acciones necesarias para el cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen así la hoja de ruta a seguir para lograr un mundo más equilibrado en esta década.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) otorgó en su último ‘Sustainable Development Report’, uno de los índices utilizados para medir el cumplimiento de cada uno de los países firmantes del acuerdo, un 78,1 sobre 100 a España, que se ubica en la posición número 22 en el ranking y que ha experimentado una subida de calificación de más de 10 puntos (en 2019 era de un 67,8). El país cuenta cuenta con varios avances reseñables y algunos puntos que mejorar a este respecto, aunque por el momento no ha cumplido con ninguna de las 17 metas que deberían alcanzarse a nueve años vista.

El barómetro de la OCDE califica a cada país con un semáforo de color en lo relativo a la consecución de los ODS. En verde, muestra los objetivos ya conseguidos; en amarillo, los que todavía tienen escollos que superar; en naranja, los que necesitan cambios significativos; y en rojo, los que requieren una acción más profunda y estructural.

España no cuenta con ningún semáforo en verde, pero ha visto sus avances en distintas materias valorados con el color amarillo. La lucha contra la pobreza (ODS 1), la salud y el bienestar (ODS 3), la educación de calidad (ODS 4), la igualdad de género (ODS 5), el agua limpia y el saneamiento (ODS 6), la energía asequible y no contaminante (ODS 7), las ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) y la paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16) se encuentran en ese tono ámbar que reconoce algunos avances, aunque no sean suficientes.

Como suspensos mayores se incluyen los ODS 2 (hambre cero), con aspectos a mejorar como la prevalencia de la obesidad o el nivel trófico –determinado por los alimentos que se ingieren en cada país–; y 13 (acción por el clima), donde se revelan esfuerzos insuficientes en la reducción de emisiones de CO2 y en las tasas efectivas sobre el carbono.

Marcados con el color naranja, se hallan el trabajo decente y el crecimiento económico (ODS 8), devaluado por la alta tasa de desempleo juvenil; la industria, innovación e infraestructura (ODS 9), donde falla el dinero dedicado a la I+D; la reducción de las desigualdades (ODS 10), la producción y consumo responsables (ODS 12), la vida submarina y de ecosistemas terrestres (ODS 14 y 15), y las alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).

Fin de la pobreza

En la medición oficial de la OCDE se encuentra, además, un indicativo que valora los esfuerzos de los países como suficientes, moderados, neutros o decrecientes según el caso. En este sentido, es reseñable indicar qué políticas concretas han influido en esa valoración positiva. El fin de la pobreza (ODS 1) cuenta con la calificación de avance moderado, gracias a la consecución de una media superior a 3,20 dólares disponibles por persona y día, algo en lo que han influido medidas como la subida de pensiones de jubilación en febrero de 2020 o la aprobación del ingreso mínimo vital en mayo del mismo año.

Asimismo, el ODS 5 (igualdad de género), también en subida moderada, asciende gracias a valoraciones como la ratio de mujeres en el Parlamento y la conciliación laboral. En esta línea se encuentra el ODS 11, donde se destaca el esfuerzo por disminuir la tasa de partículas en suspensión, implantando medidas a favor de la movilidad sostenible y las alternativas al vehículo propulsado por combustible fósil.

Los ODS 3, 6, 8 y 16, los mejores

Las valoraciones más positivas que ha recibido España por parte de la OCDE en lo relativo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son, en gran medida, logros estructurales derivados de años de trabajo previos por parte de instituciones y, en ocasiones, también de compañías privadas.

En este grupo se encuentran el ODS 3 (salud y bienestar), donde influyen el sistema sanitario del país, la disminución de la muerte por accidentes de tráfico y la esperanza de vida; el ODS 6 (agua y saneamiento), que cuenta con una valoración muy positiva de los sistemas de gestión del agua, de la seguridad y del saneamiento en el territorio; el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), donde se valoran la subida del empleo y la disminución de los accidentes laborales que ha experimentado el territorio; y el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), en el que se subrayan aspectos como la seguridad civil, los homicidios, la liberación de presos o la percepción de la corrupción en las instituciones públicas.