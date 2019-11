Cuando la alimentación se convierte en una cuestión de ideologías y modas

Normalmente, la alimentación de un ser humano está relacionada con el lugar en el que vive, como pueda ser la dieta mediterránea, o con su estado de salud, adaptándola por algún problema médico, como diabetes, sobrepeso o alergia. No obstante, cada vez hay más personas que modifican su régimen alimentario por motivos religiosos, filosóficos o morales. Los judíos, los musulmanes o los vegetarianos son algunos ejemplos de ello. Asimismo, están surgiendo nuevas tendencias que se presentan como saludables, como los productos ‘bio’ o las dietas ‘detox’.

De esas dietas electivas y modas alimentarias hablará José Miguel Mulet, doctor en Bioquímica y biología molecular, en el V Congreso de Gastronomía y Salud. A través de datos objetivos y desde un prisma científico, el ponente tratará de arrojar luz sobre si las afirmaciones que se hacen sobre estas dietas son reales o no.

Existe una gran campaña mediática, incluso desde el Gobierno, en pro de los alimentos ‘bio’, sin embargo, Mulet se muestra reticente a sus supuestos beneficios. «Se trata de una moda de etiqueta. Tú te compras un alimento con una etiqueta determinada porque parece que te garantiza algo, pero no es así. En el caso de los alimentos ‘bio’, no quiere decir que sean más sanos, de más calidad, de comercio justo o mejores para el medioambiente; lo único que te indica ese término es que se han usado pesticidas naturales», explica.

Entre las últimas tendencias se encuentran las famosas ‘dietas detox’, término que hace referencia al «proceso en el que alguien se abstiene o elimina de su cuerpo sustancias tóxicas o poco saludables», según el diccionario Oxford. Mulet asegura que estas dietas «son una aberración y no tienen ninguna base científica. Si tú estás intoxicado tienes que ir al médico, pero cuatro zumos no te van a solucionar nada». Sin embargo, muchos consumidores están dispuestos a pagar una cantidad elevada por estos productos. «Es muy fácil convencer a alguien de algo que se quiere creer -incide Mulet-. Si el médico te dice que tienes que hacer una determinada dieta y algo de ejercicio, pero luego ves por la tele que tomándote un zumo detox ya no tienes que hacer nada, puedes sentirte tentado. Si no estás sano, lo mejor es cambiar ciertas pautas de comportamiento o tu estilo de vida, pero claro, eso requiere más esfuerzo».

La moda del ‘sin’

Según la Federación de Asociación de Celíacos de España, la prevalencia estimada de la enfermedad celíaca en los europeos es tan solo del uno por ciento. En el caso de la lactosa, entre un 30 y un 50 por ciento de la población padece algún tipo de intolerancia a este disacárido, según la Sociedad Española de Patología Digestiva.

No obstante, ha habido un repunte importante de personas que, sin estar diagnosticados, deciden eliminar la lactosa y el gluten de su dieta por considerarlo más saludable. «Esto es totalmente falso, no supone ningún beneficio para la salud, únicamente te perjudica en la cartera, porque esos productos son mucho más caros», recalca Mulet.

Frente a todo esto, también se han producido campañas en contra de ciertos alimentos y etiquetas, como los transgénicos, los conservantes, los colorantes o los pesticidas. Mulet afirma que todo eso «está muy controlado».

Lo más conveniente es «dejarnos de tonterías y preocuparnos por lo realmente importante, por llevar una dieta sana, comer más fruta y verdura y menos alimentos ultraprocesados», concluye.

- Ir al especial V Congreso de Gastronomía y Salud.