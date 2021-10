¿Cuál es la mejor opción para tratar cada tipo de mioma? La doctora Torrijo responde a los lectores

La doctora Cristina Torrijo, miembro de la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza y referente en el tratamiento de miomas sin cirugía, ha respondido a las dudas recibidas en el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre sangrado constante, cómo tratar un mioma y causas del cáncer.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Sangrado constante

Pregunta de la lectora: Tengo 44 años y ha empeorado el sangrado. Según exámenes, es porque los miomas me presionan el endometrio. Sin embargo, llevo ya tres semanas sangrando constantemente. ¿Hay alguna forma de minimizar el sangrado?

Respuesta de la doctora: Hay varias posibilidades de tratamiento. Se pueden dar fármacos para disminuir la cantidad del sangrado, se pueden tomar anticonceptivos que poco a poco van disminuyéndolo o se pueden tratar los miomas. Para tratar los miomas puede hacerse una histerectomía (extracción quirúrgica del útero), que sería lo adecuado en su edad. Otra posibilidad es tratarlos mediante radiofrecuencia, lo que produciría una mejora de los síntomas en un par de meses y una progresiva disminución de su volumen. También ha vuelto hace poco al mercado un fármaco que produce disminución del tamaño y mejora de los síntomas. Solo un médico especialista puede informarle adecuadamente de cuál es el mejor tratamiento para usted.

Causas del cáncer

Pregunta de la lectora: ¿El DIU mirena causa cáncer de mama?

Respuesta de la doctora: La causa del cáncer de mama o de cualquier otro nos es desconocida. Generalmente, se habla de múltiples factores que pueden intervenir en su aparición, unos genéticos y otros ambientales. El cáncer de mama se ha relacionado con los niveles de estrógenos (hormonas femeninas), pero el DIU mirena, o DIU hormonal no lleva estrógenos y, además, su liberación de hormonas pasa a sangre en muy escasa cantidad, por lo cual no se puede decir que sea 'causa' del cáncer. Lo cierto es que en la ficha técnica del DIU pone que mejor se evite en pacientes que hayan tenido cáncer de mama.

Tratamiento para un mioma

Pregunta de la lectora: Buenas tardes, quiero preguntar lo siguiente: tengo un mioma de seis centímetros que ha crecido en los últimos seis meses. Me han tratado con Cerazet y Primolut, pero sigo con menstruación prolongada de más de 20 días. Me sugieren un DIU o histeroctomía. No sé qué puedo hacer. ¿Qué me recomienda? Gracias

Respuesta de la doctora: Me faltan datos para responderte, pero entre esas dos opciones yo elegiría siempre el DIU, porque si no te resuelve el problema siempre puedes operar después. El DIU te será más o menos eficaz sobre todo en dependencia de donde esté el mioma. Por supuesto, antes de la cirugía yo trataría el mioma por radiofrecuencia.

- Envíe su consulta pinchando aquí.