¿Cuál es la mejor manera de calcular cuánto vale mi piso?

A la hora de vender una casa, una de las cosas más complicadas es ponerle precio. Los precios de la vivienda cambian en cada ciudad, en cada barrio, e incluso en cada calle. De hecho, la razón principal por la que una casa no se vende es porque tiene un precio incorrecto.

Por todo ello, desde Tecnocasa pretenden arrojar luz bajo estas líneas para que sepas cuál es la mejor manera de calcular el precio de tu piso. En primer lugar, cabe destacar que existen muchas razones por las que un vendedor de vivienda valora su casa de forma incorrecta y es importante que, si vas a vender por primera vez, no cometas esos errores comunes. Una persona que vende casa por primera vez normalmente no sabe cómo se determina el precio de venta en el mercado inmobiliario, algo que es normal si no se dedica al sector.

Valoración gratuita

Hay muchas maneras de valorar un inmueble, la más común es realizar un análisis comparativo del mercado, una tarea que normalmente realiza un profesional del sector inmobiliario.

En ese estudio el agente analizará el precio de las casas en venta en la zona, el importe por el que se han vendido inmuebles en el barrio en los últimos meses y también el precio de los pisos que están a la venta pero no consiguen un comprador. Por todo ello, lo más adecuado para poner un precio realista que permita vender la casa lo más rápido posible es contar con la ayuda de un profesional.

Así, desde Tecnocasa apuntan que puedes solicitar una valoración gratuita del inmueble y uno de sus agentes, en base a los datos generados por las ventas realizadas en esa misma zona, te preparará un informe de valoración detallado de tu casa.

Ayuda profesional

Si es la primera vez que pones un piso en venta y has dado ya los primeros pasos, te habrás dado cuenta de que vender una vivienda no es tan sencillo como hacer fotos y poner un anuncio en internet. Por ello también es importante contar con la ayuda de un profesional, para que acompañe en todo el proceso y que intermedie entre el vendedor y el comprador, sobre todo a la hora de negociar el precio.

A este respecto, en Tecnocasa ofrecen tanto este servicio como muchos otros más, ya que acompañan al cliente en todo el proceso de venta de su vivienda. Realizan un seguimiento continuo y personalizado para resolver las posibles dudas que vayan surgiendo durante el proceso de compraventa. Además, cuentan con una cartera de decenas de miles de personas que buscan vivienda con Tecnocasa y que se pueden convertir en los compradores de tu piso.

Otra de las ventajas de trabajar con ellos es que la mayoría de esos compradores buscan una hipoteca para comprar casa y Kìron, la red de intermediarios de crédito del Grupo Tecnocasa, les ayuda a encontrar la hipoteca necesaria para adquirir el inmueble. Gracias a la intermediación de Kìron, aumenta la calidad de los potenciales compradores con posibilidades reales de compra y se reducen los tiempos de venta.

Proceso de venta

Así, desde la empresa señalan que si depositas la confianza en ellos para vender tu vivienda, lo primero que harán es hacer una valoración acorde a la realidad inmobiliaria de la zona. Después, acordarán el encargo de venta por un tiempo determinado, un precio concreto y una comisión pactada y reunirán toda la documentación necesaria.

Una vez hecho esto, promocionan la vivienda a través de todas sus herramientas (base de datos de clientes, red de más de 650 oficinas, revista inmobiliaria, web...) y gestionan las visitas con los posibles compradores para que tú no tengas que preocuparte por nada. Durante todo este proceso te mantienen asimismo siempre informado y, cuando un comprador realice una propuesta de compra, negocian por ti hasta firmar el contrato de compraventa. Posteriormente, te acompañarán al notario y, cuando la operación ya esté cerrada, podrás seguir contando con nosotros para cualquier duda que te surja.