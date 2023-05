Cómo la Medicina Regenerativa puede ayudar en casos de artrosis o lesiones deportivas: Clínicas Cres responde a los lectores

La doctora Elena Guallar, de Clínicas Cres, ha dado respuesta a las dudas de los lectores acerca de cuestiones como la artrosis de pulgar, la bursitis, el dolor tras la colocación de una prótesis o las lesiones deportivas. Guallar es especialista en Medicina Regenerativa, una terapia que emplea material biológico de la propia persona, como células o tejidos, para aliviar, mejorar o curar ciertas enfermedades.

Artrosis de pulgar

Pregunta del lector: Hola. ¿Se puede tratar la artrosis de pulgar?

Respuesta de la doctora: Cualquier tipo de artrosis es tratable, puesto que se trata de una degeneración, desgaste o desaparición del cartílago hialino que está presente en las articulaciones. La artrosis del pulgar se denomina rizartrosis y, además del componente genético, influyen otros como el uso de la articulación en la vida cotidiana y/o profesión y aficiones. En este caso, se desgasta la articulación que hay entre un hueso del carpo y el primer metacarpiano, pudiendo aumentar el dolor por afectación de partes blandas. En Medicina Regenerativa, se aplica el tratamiento en la zona donde está tanto el dolor como el desgaste articular. Claro está que todo depende del estado de la articulación y los requerimientos que se le exijan. Le recomiendo que pase por nuestra clínica y podremos valorar su caso en particular, ofreciéndole el mejor tratamiento para sus necesidades según su estado.

Lesión de rodilla por caída

Pregunta del lector: Tengo 30 años. Hace unos seis meses sufrí una caída mientras estaba corriendo. Se me inflamó la rodilla durante una semana y me dolía en la parte interior, y cuando me bajo la inflamación, me seguía doliendo cuando llevaba más de media hora corriendo. Ha pasado tiempo y cuando hago entrenamientos muy largos se me sigue cargando esa zona. ¿Es probable que tenga una rotura? ¿Tendría solución después de tanto tiempo?

Respuesta de la doctora: Por lo que comenta, está claro que de momento hay una contusión, que bien afecta a rótula y otras partes óseas, y además inflama las partes blandas de la rodilla. Con el paso del tiempo, es cierto que debía haber cedido la molestia si solo se tratara de una contusión y su inflamación posterior. El dato que hayan pasado seis meses, y se siga cargando esa zona tras un largo entrenamiento, nos indica que hay una parte del engranaje de la rodilla que sigue afectado al tener que trabajar en un movimiento continuo. Pida cita en la consulta y podremos valorar con una exploración y si es necesario pruebas complementarias el estado de la rodilla, pudiéndole ofrecer el mejor tratamiento para usted y que vuelva a recuperar su actividad cotidiana.

Prótesis de rodillas

Pregunta del lector: Hola, mi padre tiene 86 años y prótesis de rodilla en las dos rodillas, operada desde hace años. ¿Tendría sentido recurrir a la medicina regenerativa ahora? Le cuesta mucho caminar porque dice que siente dolor. Gracias doctora, no sé qué tratamiento puede ser mejor.

Respuesta de la doctora: La Medicina Regenerativa actúa en tejido vivo, es decir, una vez que hay una prótesis no tiene sentido puesto que la articulación no existe. Si que se puede ayudar a aliviar el dolor con un concentrado de factores de crecimiento en la zona periférica de la prótesis, pero como le indico, poco más. Pida cita en la clínica y podremos valorar el estado de ambas piernas, porque además de Medicina Regenerativa, podemos ofrecerle un tratamiento de fisioterapia que puede aliviarle y ayudarle.

Bursitis en el pie

Pregunta del lector: Hola. Me llamo Paco y tengo 35 años. Hace 4 años me diagnosticaron bursitis en el pie izquierdo. He probado varias cosas durante este tiempo en sesiones con el podólogo (como dos pares nuevos de plantillas tras sendos estudios de la pisada), y también técnicas en el fisioterapeuta, como las ondas de choque o las electromagnéticas, y me sigue molestando mucho al andar. ¿Qué podría hacer para solucionar este Problema?

Respuesta de la doctora: Buenos días, Paco. Una bursitis es una inflamación de las bolsas de líquido sinovial que amortiguan las articulaciones. Se causan por distintos motivos, siendo los más frecuentes el movimiento repetitivo de las articulaciones, presión en las mismas, gota, traumatismo…. Cuatro años de evolución es mucho tiempo para una inflamación sin resolver. Pase por nuestra clínica para poder realizar una exploración exhaustiva y valorar el estado tanto de la articulación como de las partes blandas periféricas y así poder pautarle el mejor tratamiento para usted siendo resolutivo.