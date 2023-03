Artritis en las manos, fractura de peroné, dolor lumbar y artrosis: Clínicas Cres resuelve las dudas

En Clínicas Cres son expertos en terapias de Medicina Regenerativa, aquellas que emplean material biológico (células y tejidos) de la propia persona para aliviar o mejorar el pronóstico de ciertas dolencias. Desde este centro médico, la doctora Elena Guallar resuelve las cuestiones de los lectores de Heraldo.es.

Artritis en las manos

Pregunta del lector: Tengo artritis en las manos desde hace dos años. Mantengo dolor leve a moderado con Naproxeno de 500 mg. No bebo ni fumo ni como procesados. ¿Qué alimentos debo consumir más y cuáles evitar para mejorar? ¿Puedo recurrir a sus tratamientos?

Respuesta de la doctora: Está científicamente probada la relación entre las enfermedades /patologías digestivas, así como los alimentos que ingerimos, con las patologías articulares. La ingesta de alimentos que nuestro organismo no tolera es entendido como un tóxico para el cuerpo, dejando su huella, y manifestándose de diferentes formas, entre las cuales pueden aparecer artritis y artralgias, entre otras patologías en nuestras articulaciones. De hecho, la alimentación es el hábito que más influye en nuestra salud, no solo el tipo de comida, sino también el momento y la forma de tomarla.

En nuestras clínicas ofrecemos la realización de un test genético 'GeneticCres', con el que se pueden conocer las razones moleculares y genéticas por las que cada uno de nosotros tiene más o menos riesgo de obesidad, de diabetes, y de otras enfermedades, así como detectar cuáles son esos alimentos que nuestro organismo no tolera y le afecta de forma nociva. Algunas patologías articulares tienen relación directa con intolerancias alimentarias.

Llame a nuestra clínica y la responsable le podrá dar más información al respecto, así como disponibilidad para poder realizarse dicho test a través de una muestra obtenida de forma indolora y no invasiva. También puede pedir cita con la unidad de medicina regenerativa para, tras una exploración y valoración de las pruebas oportunas, determinar si podemos mejorar el estado de sus articulaciones.

Fractura de peroné

Pregunta del lector: Tengo fractura de peroné distal sin desplazamiento. De 6 meses de evolución, mala consolidación/pseudoartrosis a la altura del tobillo y con bordes con esclerosis y segmento de 7mm. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta de la doctora: Acuda a nuestra clínica para poder valorar in situ la lesión, y la afectación de la pierna en reposo y en marcha, así como del resto del aparato locomotor. La Medicina Regenerativa le puede ayudar en su proceso de consolidación y recuperación si todavía es viable el planteamiento, y podemos ofrecerle un tratamiento para su caso en concreto. Para ello necesitamos valorar el estado real de la lesión y así proponerle la mejor opción.

Dolor en la zona lumbar

Pregunta del lector: Tengo dolor en la zona lumbar baja, a veces al levantarme del sofá, algo se me pinza en la zona de la ingle derecha y no consigo ponerme en pie, otras veces caminando se me pinza la ingle y pierdo la fuerza de la pierna derecha y me caigo. ¿Qué me ocurre?

Respuesta de la doctora: Con lo que nos cuenta tampoco podemos hacer un diagnóstico exacto de su estado ni de su problema…. Parece, en un principio, al referir tanto la ingle como la zona baja lumbar, como la situación de levantarse, un problema a nivel lumbar o incluso un problema de artrosis de cadera. Podría ser una alteración de los nervios que inervan la extremidad inferior, y por ello pierde fuerza en la pierna. Para poder realizar un diagnóstico correcto, se necesita una anamnesis más exhaustiva, así como una exploración física y unas pruebas de imagen pudiendo con ello concretar tanto el diagnóstico como el tratamiento más adecuado para su caso en concreto. Muchas gracias por su consulta.

Artrosis

Pregunta del lector: ¿Cuál es actualmente el mejor tratamiento para la artrosis? ¿Qué medicación se está recomendando actualmente y que analgésicos? ¿Son más eficaces sus tratamientos? Gracias

Respuesta de la doctora: Sin duda, ha hecho la pregunta en el foro más adecuado para ello: la Medicina Regenerativa sin duda. En esta especialidad, no se usan medicamentos, sino que consiste en el uso de material biológico del propio paciente que se implanta en la zona a tratar. Bien es cierto, que no todo el mundo se puede beneficiar de estas técnicas (si está muy avanzado el problema articular, cáncer activo….) , pero siempre que se puede cuanto menos aliviar, se plantea el tratamiento.

La Medicina Regenerativa plantea una respuesta al tratamiento de diversas patologías del sistema musculoesquelético, pero sin uso de medicamentos, tratando el problema con el material biológio autólogo del propio paciente.