Clínicas Cres resuelve las dudas de los lectores sobre prótesis de rodilla, síndrome piramidal y desgaste de cadera

Prótesis de rodillas

Pregunta de la lectora: Hola, soy mujer de 66 años. Tengo prótesis en las dos rodillas, la última puesta hace siete años. Mi problema es la artrosis severa de ambos pies, es un dolor que ya no aguanto y veo que cada día ando peor. La recomendación de los médicos es la fijación de ambos tobillos. Tengo muchas dudas al respecto... ¿Me quitará el dolor? ¿Podré hacer vida normal? Y lo que más me inquieta es que al tener prótesis de rodilla pueda dar problemas. Muchas gracias por su tiempo.

Respuesta de la doctora: Es obvio que fijar una articulación, por un lado elimina el dolor que ahora mismo padece, pero limita la movilidad y varía la biomecánica de la marcha. La vida normal se adapta a la limitación de la movilidad de ambos tobillos. Todo depende del grado de artrosis, del estado de la articulación y de la limitación aparte del dolor que provoca. Podemos ofrecerle una consulta para valorar el estado actual de sus tobillos y la movilidad que pueden tener para poder en caso que sea factible una opción a la cirugía para disminuir el dolor al menos si fuera posible.

Pregunta de la lectora: Operada de prótesis de rodilla, tengo abundantes hematomas con calor en parte afectada y dolor que no desaparece, tomo antiinflamatorios, Paracetamol y antibiótico. Hace una semana de la operación. ¿Es normal? ¿Qué puedo hacer para mejorar?

Respuesta de la doctora: Lo único que puedo decirle es que de momento debe tener paciencia. La intervención a la que ha sido sometida hace sólo una semana, es una intervención muy traumática. Los hematomas se pueden considerar normales, así como el dolor que refiere. En caso que no cedan, le recomiendo que acuda a la consulta del médico que le intervino y que valoren el estado de la prótesis colocada.

Síndrome piramidal

Pregunta del lector: Tengo diagnosticada falsa ciática o síndrome piramidal, llevo meses con el problema y no consigo que desaparezca... Hago los ejercicios que me recomendó el médico de cabecera... Pienso que se me ha quedado el problema crónico... ¿Cómo puedo mejorar mi problema o curarme? Muchas gracias.

Respuesta de la doctora: El síndrome piramidal, es una neuropatía por atrapamiento, el nervio ciático está comprimido a su paso por el músculo piramidal. Se suele ocasionar tras sesiones de ejercicio o incluso tras caminar y no estirar dicho músculo. Lo más recomendable es realizar estiramientos y ejercicio para liberar el nervio relajando la musculatura. Si no cede, se pueden añadir tratamiento médico y/o fisioterapia. Le puedo ofrecer acudir a la consulta, y tras la valoración de su estado físico, y de las posibles causas, poder ofrecerle el tratamiento más adecuado en su caso. En este caso, la Medicina Regenerativa no puede ayudarle, puesto que se trata de un problema que con desinflamar y relajar un músculo debería resolverse. En caso contrario, se pueden valorar otras opciones.

Desgaste de cadera

Pregunta del lector: Buenas tardes, me gustaría saber qué puedo hacer. Mi madre de 85 años tiene desgastada la cadera y no se puede operar por problemas pulmonares y al apoyarse mal sufre unos dolores horribles. ¿Me aconsejarían trabajar con células madre?

Respuesta de la doctora: La medicina regenerativa se puede ofrecer en estos casos con carácter paliativo para intentar disminuir los dolores sin otro tipo de pretensiones. Ante la edad de su madre, y el diagnóstico que refiere, se puede valorar al menos el intentarlo. Le invito a traerla a la consulta y así valorar in situ el estado general y el de la cadera y poder plantearle algún tratamiento si es posible. Un saludo,

Dolor en la rodilla

Pregunta del lector: Tengo 57 años, y desde hace un par de años tengo mucho dolor en la rodilla derecha, lo que me limita en vida social, de hecho he tenido que dejar el grupo de ciclistas con el que salía los fines de semana. Al parecer tengo artrosis en un grado bajo, por lo que me han recomendado que intente aguantar unos años, que pierda peso y que finalmente tendré que ponerme un prótesis. ¿Hay otras alternativas? ¡Gracias!

Respuesta de la doctora: Con todo lo que comenta, parece el candidato ideal para la Medicina Regenerativa: activo, y con un grado inicial de artrosis. Le indicaría que acudiera a nuestra clínica para poder valorar el estado físico, si existe algún problema de dismetría, alguna patología biomecánica que le haga padecer la gonartrosis en lado derecho y le limite el dolor en su actividad física, y además de poder ofrecerle un tratamiento con concentrado de factores de crecimiento, modificar las alteraciones biomecánicas que pueden originar el problema. La Medicina Regenerativa puede ofrecerle un tratamiento conservador con una calidad de vida considerable durante un periodo de tiempo considerable, hasta tener que acudir si fuera necesario a una cirugía. Es todo valorable en consulta.