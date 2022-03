Clínicas Cres resuelve las dudas de los lectores sobre halux rigidus, lesiones tras un accidente de coche y espondilitis anquilosante

La doctora Elena Guallar, miembro del equipo de especialistas de la Clínicas Cres en Zaragoza, ha resuelto las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre halux rigidus, lesiones tras un accidente de coche y espondilitis anquilosante

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Espondilitis anquilosante

Pregunta del lector: Hola, soy un paciente con espondilitis anquilosante desde los 8 años, ahora tengo 28. Actualmente estoy con artrosis severa ya en las piernas y necesito urgente la prótesis de rodilla, pero mi traumatólogo no me la quiere poner por mi edad y por las infecciones que pueda sufrir. Quisiera saber su opinión al respecto porque sufro muchísimo y ya no aguanto más. Gracias

Respuesta de la doctora: Una solución en los casos que aun siendo candidato a una PTR y por distintos motivos no es valorable en el momento, es la Medicina Regenerativa, para, al menos, paliar los síntomas y, en los casos de peor pronóstico, poder mejorar la calidad de vida del paciente hasta el momento de la intervención quirúrgica. Le invito a acudir a nuestra clínica y poder valorar su caso en particular y así ofrecerle el tratamiento más adecuado, que en el peor de los casos, al menos, mejorará la sintomatología.

Lesiones por un accidente de tráfico

Pregunta del lector: Hola. Tras un accidente de moto, una colisión frontal con todoterreno, los resultados de la resonancia muestran un diagnóstico de discartrosis C4-C5, C5-C6, C6-C7, espondio-artropia degenerativa columna dorsal roto-escoliosis sigmoidea, esclerosis y osteofitos prominentes, fracturas costales 6,7,8 lateral derecha, fractura 7,8,9 posterior derecha, pequeño neumotorax y hemotorax y epicondilitis lateral. El dolor en cervical y escápula es intenso, constante e irritante, incluso tomando medicamentos. Comienzo ahora la rehabilitación. ¿Qué procedimientos debo seguir? Gracias.

Respuesta de la doctora: La Medicina Regenerativa es el empleo de los propios sistemas de regeneración que tiene nuestro cuerpo, y es lo que usamos para aumentar la funcionalidad y disminuir el dolor de las patologías musculoesqueléticas. En su caso, la patología es múltiple y ocasionada por un traumatismo agudo fortísimo, por lo que el paso del tiempo ayudará a mejorar el dolor, si bien se debe actuar para eliminar la causa que lo provoca.

Le diría que, en primer lugar, cualquier terapia física guiada por un profesional va a ayudar al tratamiento, por lo que es importante haber comenzado ya la rehabilitación.

En segundo lugar, puede visitar nuestra clínica y valoraremos el estado actual de las lesiones y cómo y por dónde comenzar a reparar todo lo que sea posible desde nuestro campo, que, en este caso, todas las patologías que tienen que ver con la artrosis, degeneración, fracturas e incluso el dolor pueden considerarse susceptibles de recibir nuestro tratamiento.

Halux rigidus

Pregunta del lector: Hola. Me diagnosticaron halux rigidus. ¿Se puede tratar en sus clínicas esta patología? Muchas gracias!

Respuesta de la doctora: La Medicina Regenerativa que aplicamos en clínicas Cres se puede aplicar a cualquier patología articular en nuestro organismo que presente rigidez, dificultad de movimiento o dolor por desgaste de la articulación en sí. El hallus rigidus, por ejemplo, es una patología articular pura y se puede tratar directamente en la articulación evitando al menos el dolor, si existe, y aumentando la movilidad de la articulación. Pida consulta informativa y le indicaremos el tratamiento ideal para su problema.

