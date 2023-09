Desde Clínicas Cres responden a las dudas sobre diagnósticos y tratamientos en el ámbito de la traumatología

Lesiones, fracturas óseas o dolores articulares representan el campo de actuación de la medicina regenerativa, una de las disciplinas en auge dentro de los ámbitos de la traumatología y la medicina deportiva. En Clinicas Cres son expertos en esta novedosa técnica que ofrece numerosos beneficios. Su director médico, Carlos Jarabo, atiende las dudas de los lectores y valora la aplicación de este tratamiento en cada uno de los casos.

Sobre discartrosis lumbar

Pregunta del lector: Me realicé una resonancia magnética y el resultado del informe fue: 'Presunción diagnostica: Discartrosis L4-L5 y L5-S1 con compromiso foraminal. Prominencia del anillo fibroso L3-L4'. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta del doctor: Es de entender que se practicó la prueba por la presencia de sintomatología. Para una correcta valoración, hay que interpretar estos resultados junto con una buena anamnesis y una mejor exploración física. En muchos casos realizando un buen acondicionamiento físico de la musculatura paravertebral lumbar pueden desaparecer las molestias. En otros, tenemos que recurrir a tratamientos con medicina regenerativa o incluso a la cirugía. Para poder valorar correctamente su caso, le invito a acudir a una de nuestras clínicas y le acompañaremos en su proceso, recomendándole la mejor forma de mejorar su cuadro clínico.

Tratamiento para una lesión condral

Pregunta de la lectora: Soy una mujer de 47 años. Hace 6 meses que me diagnosticaron una lesión condral con bursitis y quiste de Baker. Me duele bastante, ¿qué me recomienda?

Respuesta del doctor: Su caso es de los más frecuentes que atendemos en nuestras clínicas. Con esos pocos datos no podemos hacer una recomendación terapéutica adecuada, aunque todo apunta a que puede ser una buena candidata a un tratamiento efectivo de medicina regenerativa. La mejor recomendación es que acuda a una de nuestras clínicas con todas sus pruebas y, tras completar una buena historia clínica, con anamnesis y exploración física, le recomendaremos el tratamiento de medicina regenerativa que mejor se adapte a sus condiciones.

¿Cuánto dura el dolor tras una fractura?

Pregunta del lector: Tengo 25 años y tuve un accidente hace dos meses que me provocó una fractura angular del tercio distal. El doctor me dijo que debía usar el cabestrillo y así fue por siete semanas. Inicié la rehabilitación, pero mi pregunta es si es normal que aun sienta molestia en algunos movimientos y sensibilidad cerca del manguito, sin inflamación, y en el cuello.

Respuesta del doctor: No entiendo correctamente de que fractura se trata. No obstante, el mero hecho de llevar un cabestrillo tanto tiempo hace que se acorten los grupos musculares y que se debiliten, perdiendo unidades musculares en toda la extremidad que ha estado inmovilizada. Por tanto, entra dentro de lo habitual que la recuperación sea larga. En una lesión de hombro, quirúrgica o no, en la que ha estado inmovilizado, la recuperación total puede rondar los cuatro meses. No obstante, si quiere que le ayudemos, puede pasar por alguna de nuestras clínicas, y tras valorar su caso, le indicaremos las pautas a seguir que mejor se adapten a su situación.