Secuelas de una operación, líquido sinovial y dolor crónico: Clínicas Cres resuelve las dudas de los lectores

El doctor Carlos Jarabo, director médico de Clínicas Cres, ha dado respuesta a las dudas de los lectores sobre traumatología, lesiones y dolor crónico, y cómo la Medicina Regenerativa puede contribuir a la mejora de estas dolencias.

Puede enviar sus dudas a través de consultaatumedico.heraldo.es. Los especialistas de Clínicas Cres responderán de forma mensual.

Secuelas tras un lipoma intermuscular sartorio

Pregunta del lector: Hola, hace más de un año me operaron de un lipoma intermuscular sartorio en el muslo izquierdo, de 30 cms de largo, desde la rodilla hacia pocos cms de la ingle. La operación fue muy bien, pero después de más de 1 año, sigo padeciendo dolor, inflamación por toda la pierna, calambres y debilidad e inestabilidad en la pierna. ¿Es normal? ¿Podría encontrar algo para mejorar calidad de vida? Gracias

Respuesta del doctor: Después de toda intervención quirúrgica quedan unas secuelas que, en muchos casos, son imprevisibles. Para poder ayudarle en encontrar una mejor calidad de vida, deberíamos tener más datos sobre la intervención y el estado clínico actual. Para ello, le invito a que solicite una consulta en nuestras clínicas y acuda con toda la información de la que disponga para realizar una exploración completa y una valoración de la situación actual, para poder proponer alguno de nuestros tratamientos.

Líquido sinovial

Pregunta del lector: Me han detectado líquido en la rodilla por exceso de deporte, pero yo no me he notado ningún golpe ni nada. Llevo una rodillera, me pongo hielo y me doy fisiocrem, el tema es que no me duele. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que el líquido se disuelva o al final me lo tendrán que sacar? ¿No puedo hacer nada de deporte hasta que desaparezca? ¿Hay otros remedios?

Respuesta del doctor: El aumento de líquido sinovial en una articulación como la rodilla puede tener varias causas. Estas van desde causas metabólicas hasta mecánicas. Por tanto, se debe conocer la causa del derrame articular para poder tratarla y que no vuelva a aparecer. Extraer el exceso de líquido sinovial alivia el dolor o la rigidez articular que puede producir. Le recomiendo solicitar una cita en una de nuestras clínicas para buscar la causa del derrame y poder tratarla.

Medicina regenerativa para dolor crónico

Pregunta del lector: He visto que con medicina regenerativa tratan el dolor crónico. Desde hace unos seis meses tengo fuertes dolores de espalda. ¿Sería una alternativa a estar tomando ibuprofeno? Ya no me hace ningún efecto y no quiero tomar medicamentos más fuertes. ¿Cómo sería el tratamiento? Gracias.

Respuesta del doctor: El dolor de espalda es un síntoma que afecta a gran parte de la población. Tiene multitud de causas. La pauta de analgesia o antiinflamatorios no es la solución al problema, sólo trata de paliar la sintomatología. Convendría realizar un estudio mediante unas buenas anamnesis y exploración física y, si es necesario, alguna prueba complementaria, para descubrir la causa de ese dolor y poder tratarla. Le aconsejo solicitar una cita en alguna de nuestras clínicas para que alguno de nuestros especialistas realice ese proceso de diagnóstico y le proponga el mejor tratamiento para su caso.