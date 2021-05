"Las oportunidades de salir de la crisis son para las empresas que están en internet"

"Hay que estar en internet sí o sí, si no, estamos muertos", afirma con rotundidad el consultor y experto en el desarrollo de las empresas Andy Parra. Esa es su respuesta cuando se le pregunta por soluciones que permitan a las compañías sortear la actual crisis económica. Parra se muestra optimista ante el futuro más inmediato y confía en la digitalización como la principal estrategia para poder crecer: "Ya no es un valor añadido, sino algo necesario para el presente de una empresa, -y añade- incluso programas como Excel o Power Point utilizan algoritmos de inteligencia artificial, aunque no nos demos cuenta".

Para el consultor, que lleva años dando servicio al tejido empresarial, la pandemia ha provocado que pymes que ni siquiera tenían una página web hayan dado el paso y que, además, se haya formado y capacitado a los empleados para el manejo de las herramientas digitales, lo que, sin duda, es muy positivo. Reconoce que el uso de las tecnologías exige un continuo reciclaje y una necesaria puesta al día, ya que es un campo cambiante que se va reformulando.

Por todo ello, la búsqueda de perfiles para las empresas se ha vuelto más exigente y en cualquier proceso de selección se valora la capacidad para desenvolverse en el ámbito de la digitalización. "También es importante trabajar las 'soft skills' y la huella personal de internet, entre otros valores que van más allá de la experiencia profesional", apunta Andy Parra, en relación con la inserción de los jóvenes al mercado laboral.

El consultor y emprendedor subraya la importancia de formarse con profesionales en activo, que posibiliten una enseñanza salpicada de casos prácticos, ejemplos reales y anécdotas que permitan acercar el mundo de la empresa a los estudiantes y estar atentos a la continua renovación de conocimientos y prácticas.

Estos son los motivos que han llevado a los programas de formación empresarial a actualizarse. Buena prueba de ello es el Bachelor in Business de Ceste Escuela Internacional de Negocios, que permite obtener los títulos de Graduado Superior en Dirección y Administración de Empresas y el Diploma de Especialización en Digital Business, además de la correspondiente titulación oficial británica. Además, la formación permite acreditarse con un conjunto de certificaciones oficiales de Google Academy y Amazon Web Services, que constituyen la base del crecimiento de las empresas hoy en día.

Cristina Victorio, directora del Bachelor in Business de CESTE, explica que esta especialización en Digital Business fue la principal motivación de los estudiantes que se matricularon en esta primera promoción: "Para ellos, era un valor diferencial y muy interesante la doble titulación", afirma, mientras puntualiza que la adhesión al sistema universitario británico permite mucha flexibilidad para adaptarse al alumno y trabajar sus aptitudes.

La responsable del programa asegura que, hoy por hoy, es necesario ser capaz de analizar los datos para la toma de decisiones en el ámbito empresarial: "No pretendemos que nuestros alumnos de Business se dediquen a programar, pero sí que sepan cómo se programa; que puedan entender los datos, aunque no sean ellos quienes los recopilen, y tomar decisiones estratégicas de márquetin, finanzas, recursos humanos..."