Un poco de magia para un año muy especial

El aguinaldo es una costumbre muy antigua de la cultura mediterránea que expresa los mejores deseos para el año entrante. Hoy son las tradicionales cestas de Navidad las que cumplen con esa misión y simbolizan la esperanza y los buenos propósitos que en este 2020 se han vuelto más necesarios que nunca.

Aunque la magia de la Navidad no se encuentre esta vez en las cenas de empresas o en las multitudinarias reuniones familiares, seguirán existiendo momentos para compartir con los seres queridos en torno a una mesa. Por eso, muchas compañías tienen claro que este año se van a volcar con sus trabajadores a través de un regalo gastronómico y los alimentos típicos de la tierra, los caprichos ‘gourmet’ y los maridajes más sorprendentes continuarán siendo protagonistas de los menús navideños. Vinos, cavas, jamones, bombones y, sobre todo, mucha ilusión son los ingredientes de la receta de fin de año que preparan estos días desde Grupo El Portal.

La fábrica de lotes navideños, a todo gas

Al igual que la fábrica de juguetes de Laponia ya debe estar a pleno rendimiento, la de cestas de Navidad más importante de Aragón también, pues ambas acaban de arrancar con sus campañas de actividad más frenéticas del año.

En el caso de Grupo El Portal, una referencia también a nivel nacional en el sector, se reconoce que estos días se viven con una gran responsabilidad, convirtiendo el proceso de fabricación de lotes en una delicada y cuidada cadena de producción que comienza en marzo y termina en Navidad.

Dicha cadena se lleva a cabo en una nave de 16.000 metros cuadrados de superficie que se ubica en La Muela, en la provincia de Zaragoza, donde se organiza el trabajo por áreas y se complementan las tareas de forma ordenada y eficiente. Entre ellas, destaca la del transporte y, en general, toda la actividad logística que se convierte en una pieza fundamental, tal y como explican desde la dirección de la compañía porque «las cestas nunca pueden llegar tarde».

Tarea nada sencilla, pues son 230.000 lotes navideños los que se reparten en los hogares y empresas de toda España, gracias a los 147 distribuidores que trabajan para la compañía aragonesa. Este año, además, se prevé que este regalo gastronómico se refuerce en muchos casos para compensar un año lleno de sinsabores que no va a terminar en un brindis festivo y multitudinario.

El punto fuerte del catálogo de Grupo El Portal es la amplia variedad de propuestas. Desde la dirección de la compañía aragonesa, señalan que hay ciertos proveedores con los que colaboran año tras año y que forman parte de la familia, como los relacionados con los jamones de Jabugo, los cavas catalanes, los vinos aragoneses, los chocolates suizos y los mantecados estepeños, entre otras muchas ‘delicatessen’. No obstante, se afirma que también les gusta conocer nuevas marcas y aventurarse con novedosas propuestas. En los lotes, además, se incluyen marcas propias del grupo: las conservas Tela Marinera y La Huerta de Cristal o los vinos Matices, entre otras enseñas, que avalan el buen hacer y la larga trayectoria del Grupo El Portal en el ámbito de la alimentación. Concretamente, estos días se cumplen 50 años desde que se fundó la empresa.

Sobre los productos más buscados para estas fechas navideñas, destacan el jamón y el vino, protagonistas absolutos de los menús y aperitivos navideños, seguidos muy de cerca por los quesos y embutidos de todo tipo. También los hay que no perdonan los cavas, las sidras y demás espumosos, por no hablar de los dulces navideños, que no suelen faltar en los menús navideños. Turrones, mazapanes, mantecados y frutas escarchadas están muy arraigados en la tradición navideña y, por tanto, suelen incluirse en las cestas.

Los productos más buscados siguen siendo el jamón y el vino

En función del territorio, cambian las preferencias, de modo que existe una línea de productos específicamente regionales para los que de decantan por un producto 100% autóctono. Así ocurre con los catálogos de El Portal Galicia y El Portal Euskadi, dos nuevas sedes de la marca, en los que se incluyen lotes con alimentos característicos de cada región y sólidos productores de las zonas.

Son muchos los que se apuntan a las últimas tendencias en lotes navideños con gelatinas, cremas y ‘foies’ para picoteos dirigidos a paladares muy exigentes. Este año las palomitas de maíz de distintos sabores y el nuevo catálogo de El Gourmet de La Roja, bajo la marca de la Real federación Española de Fútbol, marcan las principales novedades de la oferta lotera de la compañía.

A este respecto, desde Grupo El Portal se innova mucho con el ‘packaging’, buscando no solo la sorpresa con fantasía, colores brillantes y bonitos envoltorios, sino que también se busca la utilidad del recipiente. Así, baúles, maletas, estuches y neceseres representan interesantes opciones que se quedan en los hogares tras consumirse los productos que se incluyen dentro.

Otra de las ventajas que este año ha puesto en marcha el Grupo El Portal para sus clientes es el reparto a domicilio, teniendo en cuenta que en España hay muchas personas que siguen trabajando desde sus casas y que, incluso, algunas deben permanecer confinadas. No significa esto que se vaya a encarecer el precio final, pues desde Grupo El Portal se entiende que es momento de apoyar y facilitar la compra de la empresa ajustando al máximo los costes.

Todo sea porque estas navidades siga quedando sitio para la alegría y la sorpresa que representa una cesta de Navidad, una ilusión que puede compartirse, aunque sea en la intimidad, con amigos y familiares para seguir deseando, sobre todo, que el año que viene venga cargado de buenas noticias y de felicidad para todos.