Vuelve el Concurso de Tapas, el mejor plan para este fin de semana en Zaragoza

Después de haber celebrado 25 ediciones, que lo convierten en el certamen oficial más antiguo de España en su género, y la obligada ausencia, a causa de la pandemia, el año anterior, la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia ha vuelto a la carga con la organización de la XXVI edición del Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia.

En esta ocasión, el objetivo es doble: en primer lugar, contribuir a la dinamización de la actividad económica y al incentivo del consumo en un sector fuertemente damnificado durante los últimos meses. En ese sentido, las primeras 10.000 consumiciones recibirán una tarjeta–rasca con la que podrán optar a diferentes modalidades de premio: cursos de cocina, productos, estuches de vino, etc. En segundo lugar, se busca generar un clima de confianza en el consumidor, transmitiendo un mensaje de seguridad a través de la exteriorización de las medidas en materia de seguridad higiénico-sanitaria implementadas por los establecimientos de restauración. Es por ello que la imposibilidad de utilizar las barras de los bares, algo inherente y esencial de la propia actividad, no mermará la ilusión por recuperar un sector estratégico en nuestra región y en nuestra provincia.

La vigente edición, que ya está en marcha y se prolongará hasta el 19 de septiembre, congregará a un total de 103 establecimientos participantes que ofertarán más de 160 creaciones culinarias en forma de tapa, por un precio unitario de tres euros, bebida incluida.

Cartel del vigente Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia.

Las diferentes rutas por distrito en las que se estructuran los participantes (Casco Histórico, Centro, Las Fuentes/San José/Torrero, Margen Izquierda, Universidad/Casablanca/Valdespartera, Delicias/Almozara/Casetas, Cadrete/María de Huerva y Provincia) podrán consultarse en la página web del Concurso de Tapas de Zaragoza y provincia, así como en los 50.000 planos que estarán distribuidos por los establecimientos participantes y por las principales oficinas de turismo de nuestra región.

Las mejores tapas –que habrán superado el filtro del jurado de distrito respectivo, primero; y del jurado de semifinal, después– se batirán en duelo en una fase final que se celebrará el día 27 de septiembre de 2021, ante un jurado de reconocido prestigio, y podrán optar a las diferentes menciones de premio: Mejor Tapa de Zaragoza, 2021, Mejor Tapa Original, Mejor Tapa Aragonesa 'Aragón Alimentos Nobles'; y Mejor Tapa Mediterránea. En paralelo, será el consumidor el encargado de otorgar la distinción de Tapa Popular, pudiendo emitir su voto a través del Código Bidi que encontrará en los planos y en la propia web del concurso.

Un concurso de prestigio, una edición especial

El Concurso de Tapas pretende, aun en estos duros momentos, y en un sector tan estratégico y vital, mostrar la incesante ilusión y trabajo de sus profesionales, el potencial turístico, nacional e internacional, así como corroborar el carácter abierto y hospitalario de la región. La cultura del tapeo es un elemento indispensable para el conocimiento de nuestra identidad, nuestra historia y nuestro rico patrimonio cultural, según señalan desde la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares.

De hecho, el concurso ha favorecido el descubrimiento y crecimiento de grandes cocineros, también plasmado en premios nacionales e internacionales, que ponen a Zaragoza en un lugar privilegiado en lo gastronómico y destacan el enorme potencial turístico que atesora.

No es casualidad que en febrero de 2017, 'The Sunday Times', a propósito de esta labor de la Asociación de Cafés y Bares destacara que “ha convertido la humilde tapa en todo un icono” de la ciudad, algo refrendado, meses después, por 'The Washington Post'. En esa misma línea de ampliar horizontes y mercados, la asociación hizo su primera incursión internacional, con motivo de la presentación del XXIV Concurso, llevando sus tapas al Instituto Cervantes de Burdeos, última casa en la que vivió Francisco de Goya, hilando objetivos, anticipando el 275 aniversario de su nacimiento, para el que también se ha diseñado una específica ruta Goya, con la participación de 15 establecimientos cercanos a los lugares de visita del legado del genial pintor.