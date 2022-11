Alquiler o compra: cuál es la mejor opción

Ser inquilino o propietario. Esa es la eterna cuestión a la que se enfrentan, día a día, jóvenes que están pensando en emanciparse, familias que han crecido y necesitan más espacio o quienes, por ejemplo, buscan una segunda residencia para disfrutar de su tiempo de ocio.

Según la Radiografía del Mercado de la Vivienda 2021-2022, elaborado por Fotocasa, un 77% de particulares contaba con una vivienda en propiedad, frente al 23% que vivía de alquiler, y una de cada cinco personas prevé adquirir un inmueble en los próximos cinco años. Si bien es cierto que la compra sigue siendo la opción predilecta por la mayoría de españoles, tanto esta como el alquiler presentan puntos a favor y en contra, en términos económicos, en el estado de la vivienda y en las responsabilidades sobre la misma.

en detalle El alquiler suele ser la opción de quienes no disponen con ahorros suficientes para hacer frente a la compra de una vivienda. Aunque la cuota mensual pueda resultar más elevada que una hipoteca, en este caso no hay que hacer una inversión inicial, no se pagan préstamos e intereses, impuestos sobre la vivienda (como el IBI), ni costes de mantenimiento de la propiedad.

Además, en caso de sufrir algún desperfecto en la vivienda, es el propietario quién debe asumir el coste de la reparación.

Otra de las ventajas de este modelo es que ofrece más libertad a la hora de cambiar de vivienda, y mayor rapidez en el proceso, y que permite conocer con más detalle las características del mercado inmobiliario.

Por su parte, la compra de vivienda supone, en primer lugar, la adquisición de un activo, lo que permite que el propietario pueda disfrutar de ese espacio para sí mismo pero también obtener rentabilidad si se alquila o se vende a posteriori.

Además, la adquisición de un hogar es una medida de ahorro a futuro, que tiende a revalorizarse con el tiempo. Una vez amortizada o finalizada la hipoteca, en el caso de que se solicite, desaparece un gasto mensual, mientras que el alquiler es un pago constante.

Otra de las ventajas es la personalización. Tanto si se trata de una vivienda de obra nueva o de segunda mano, el propietario puede diseñarla a su gusto o hacer las reformas que considere pertinentes, cambiar tabiques y modificar espacios o adquirir los muebles y decoración a su gusto, una opción que no siempre se contempla en las viviendas en régimen de alquiler.