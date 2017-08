Tres de cada cuatro españoles sufre un problema de salud bucodental

En este estudio se observa que los problemas de salud bucodental más comunes entre los españoles son la placa bacteriana (36%), caries (33%), sangrado de encías (32%) y sensibilidad dental al frío o al calor (32%); además también advierte de que de estos problemas de salud, los españoles presentan en mayor porcentaje placa bacteriana, sangrado de encías y caries en comparación con el resto de países analizados.

En este informe, presentado por GSK con motivo del Congreso Mundial de Odontología, que se celebra en Madrid del 29 de agosto al 1 de septiembre, han participado más de 5.000 personas de cinco países del sur de Europa (Francia, España, Italia, Portugal y Grecia).

Si comparamos la presencia de problemas de salud bucodental con el resto de países, se observa que a España le sigue muy de cerca Italia (84%), Portugal (77%), Francia (76%) y Grecia (60%). Este último es el que menor incidencia presenta, donde hasta el 40% de los participantes comentaron no presentar problemas de salud bucal.

En cuanto a los problemas más comunes en el resto de países, en Francia los principales problemas son la placa bacteriana (31%), sangrado de encías y sensibilidad dental (23%); caries (20%), úlceras en la boca (20) y sensibilidad dental al frío o al calor (19%).

En Italia los principales problemas son la placa bacteriana y sensibilidad dental (32%); caries y sensibilidad dental al frío o al calor (28%) y sangrado de encías (23%). Para los portugueses el principal problema son las caries (26%); sensibilidad dental (24%), sensibilidad dental al frío o al calor (23%); la placa bacteriana (22%) y sangrado de encías (18%).

Finalmente, los griegos presentan mayor porcentaje de placa bacteriana (26%), sensibilidad dental al frío o al calor (20%); dolor de dientes (no proveniente de caries) (17%), sangrado de las encías (14%) y sensibilidad dental (11%).

Sangrado de las encías, un problema común

Uno de los problemas más comunes en todos los países es el sangrado de las encías. Así, un 61 por ciento de los españoles han sufrido un episodio de sangrado de encías en el último año. De hecho, a más de la mitad de la población española le sangran las encías con frecuencia: al 22% le sucede varias veces a la semana y al 28%, varias veces al mes.

Tras España se encuentran: Francia (59%), donde un 7% de la población podría verse afectada siempre o muy frecuentemente por el sangrado de las encías; Portugal (58% y 6% respectivamente); Italia (53% y 4%, respectivamente) y Grecia (32% y 2%, respectivamente).

Respecto al perfil de personas que presentan problemas bucodentales, en la encuesta se observa que en España la incidencia es similar entre hombres y mujeres, aunque a ellas (55%) les afecta más que a ellos (45%). En cuanto a la edad media de las personas que sufren sangrado de encías habitual se sitúa en los 44 años.

Sangrado de encías: los españoles, los que menos acuden al dentista

Del mismo modo que se acude al médico ante una herida o zona sangrante en el cuerpo, el sangrado en las encías debería ser una señal de alarma para acudir al especialista. Sin embargo, es frecuente que este hecho, aunque se produzca frecuentemente, no preocupe a la población que lo considera un problema menor, sin ser consciente de que una encía sana no debe sangrar y, si lo hace, es porque algo no va bien.

Esta afirmación es corroborada por el estudio que muestra que, a pesar de la elevada incidencia del sangrado de encías, los españoles son la población que menos acude al dentista para buscar consejo sobre este problema. Solo visita al especialista un 54 por ciento frente al 64 por ciento de Portugal o el 65 por ciento de Grecia.

Ir al suplemento de salud.