Un segundo

El sol me ciega, oscuridad momentánea. Siento la abrasión del aire en mi pecho con la exhalación, corazón palpitante contra las costillas, las manos punzantes contra la roca. Quedo sostenido en el movimiento. El sonido de los grillos de fondo y la brisa en la piel me traen de vuelta, y me sumerjo en la vista. Azul portentoso el cielo, rojizos cadmio al frente mientras en las laderas el verde se desparrama hasta estrellarse contra el añil oscuro, nítido, de Estanés.

