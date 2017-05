11 series que te ayudarán a mejorar tu inglés

Las series lo tienen todo: diferentes acentos, juegos de palabras, nuevo vocabulario, expresiones, 'false friends', términos especializados, conversaciones cotidianas... En definitiva, ofrecen una visión general de una lengua en contextos muy diferentes, ayudando al estudiante a hacer oído, ponerse en situación y absorber con mayor facilidad -y de forma mucho más amena- una gran cantidad de información, convirtiéndose en una herramienta muy útil para mejorar la expresión oral y el conocimiento general de un idioma.

Para seguir con asiduidad una serie se tiene que dar un factor indiscutible: que nos enganche. Si no, ni resultará fácil entender nada, ni nos quedarán ganas de intentarlo. Aquí entran en juego los intereses y gustos personales, las preferencias respecto a géneros -humor, histórico, thriller, dramático, etc- y también la duración de los capítulos. Así que, en definitiva, lo mejor es que cada uno se haga su propia lista de series. No obstante, si no sabes por dónde empezar, aquí tienes unas cuantas sugerencias para engancharte al VOSE en inglés.