'Will y Grace' vuelve a la pequeña pantalla una década después

Aunque parecía que 2016 iba a ser el año de los reencuentros televisivos , puede que 2017 le quite el título., y con una noticia muy esperada por los amantes de las 'sitcoms' de los 90: vuelven 'Will y Grace' a la pequeña pantalla este otoño. La popular comedia televisiva, que dejó de emitirse hace una década después de ocho años en parrilla,, tal y como ha informado la cadena NBC en su cuenta de Twitter.

THEY’RE BACK! Your favorite foursome is returning to NBC! #WillAndGrace pic.twitter.com/Xoz4lSHSgM

La serie, que–incluyendo uno para cada uno de los protagonistas–, se convirtió en u, y no solo por la intrincada trama que liaba una y otra vez la vida de Will (McCormack), un atractivo abogado gay, y de Grace (Messing), su compañera de piso, que busca destacar en el mundo del diseño de interiores. Esta ‘sitcom’Después del(¡ojo, 'spoiler'!) en el que aparecían unos Will y Grace viejos y desmejorados que llevaban décadas sin dirigirse la palabra y que disfrutaban de una vida profesional y personal –incluidos hijos en la universidad– de lo más normal, los seguidores de una de las series más míticas de principios de siglo tienen. ¿Tendrán un plan para explicarnos el porqué del fatal final que les dieron a estos divertidos compañeros de piso?Para averiguarlo, pero seguro que hasta entonces a más de uno se le escapa algo de información que permita dibujar la novena temporada de 'Will y Grace',