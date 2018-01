'El autor' y 'La librería' dan la sorpresa y empatan en los Forqué

Pero no fue la de los premiados conjuntos la única sorpresa de la noche. Nathalie Poza fue, en contra de las quinielas que apostaban por Maribel Verdú, la mejor actriz por ‘No sé decir adiós’, una película que aborda los códigos de comunicación familiares y la dificultad de aceptar la enfermedad y la muerte. "Es una película sobre la muerte pero también sobre el amor entre padres e hijos", ha señalado la actriz, que ha dedicado el galardón a su progenitor en la ficción, nominado en la categoría de mejor actor. Y más cantado fue el premio de Javier Gutiérrez, protagonista de 'El autor' quien ayer, a orillas del Ebro, dio un paso de gigante hacia el Goya.

Gutiérrez ya se llevó hace dos años el Forqué y el Goya por su policía de 'La isla mínima' y esta vez se mete en la piel de un tipo normal obsesionado con escribir una novela y dispuesto a todo para conseguirlo. El origen de "El autor" es precisamente una novela corta de Javier Cercas titulada 'El móvil'.

Fue una noche de humor, con Boris Izaguirre –siempre efervescente–, Edu Soto y Elena Sánchez como conductores de la gala. Pero también de emociones. Como la de Julita, la madre del actor y ahora director Gustavo Salmerón, que protagoniza el debut de su hijo tras la cámara, ‘Muchos, hijos, un mono y un castillo’. Al salir a recoger el premio de Mejor Largometraje Documental, Julita protagonizó uno de los momentos de la noche con su desarmante naturalidad: "Gustavo es hijo mío, pero es un gran artista, y yo, como soy su madre, pues algo tendré de él", dijo en medio de las risas del público. "Tengo 82 años, se me acerca el momento, pero estoy feliz porque termino la vida como actriz", concluyó.

Carlos Saura fue otro de los protagonistas indiscutibles de la 23 edición de los Premios Forqué. Para él fue la Medalla de Honor de Egeda, que recibió en su tierra, Aragón, de manos de Enrique Cerezo, quien describió al cineasta oscense como "uno de los hombres más importantes de nuestra industria".

Saura, en su discurso, ejerció de somarda aragonés: "Estaba angustiado, pensaba que no me iba a tocar nunca, que se lo iban a dar a otro...". Y continuó: "Este premio es importante porque me lo dan los productores y también, porque es en Zaragoza, lo que ya era más probable". Sin soltar su cámara de fotos, añadió: "Espero que el año que viene me den otra medalla, para continuar viviendo con este entusiasmo que tengo por la vida y por el trabajo".

El resto de galardonados fueron para Rodrigo Sorogoyen por su cortometraje ‘Madre’; ‘Una mujer fantástica’, del chileno Sebastián Lelio, fue la Mejor película latinoamericana y ‘Lo que de verdad importa’, un filme benéfico cuya recaudación se destinó en parte a ayudar a niños enfermos de cáncer a través de la Fundación Aladina, ganó el Premio Forqué al Cine y la Educación en Valores, que presentaron el exbaloncestista Juan Antonio Corbalán y Verónica Forqué, hija del director aragonés que da nombre a los premios.

En cuanto a la presencia aragonesa, a la gala acudieron directores como Paula Ortiz o Ignacio Estaregui y actores como Elena Rivera, Luisa Gavasa, Jorge Asín o Marisol Aznar. El presidente de Aragón, Javier Lambán, la consejera de Cultura, Mayte Pérez y Gustavo Alcalde, delegado del Gobierno, se encontraron asimismo entre los invitados. Además, en la gala hubo varios guiños a la comunidad aragonesa, como cuando se citaron los grandes nombres del cine que ha dado esta tierra, de Segundo de Chomón a Borau pasando por el propio Saura.

En la gala actuaron Pastora Soler, Sergio Dalma y los expulsados de ‘Operación Triunfo’, que tuvieron un protagonismo inusitado en una gala de premios de cine.

Los Premios Forqué son los encargados de dar comienzo a la temporada de premios, pero son, a la vez, un balance del curso cinematográfico que queda atrás. El sabor es dulce a juzgar por los datos aportados por los productores: en 2017 se han ganado 100 millones en taquilla.

'La librería', dirigida por Isabel Coixet, y 'El autor', de Manuel Martín Cuenca, han sido elegidas este sábado "ex aequo" ganadoras del Premio Forqué al mejor largometraje de ficción.

Es la primera vez en las 23 ediciones de estos premios que conceden anualmente los productores de cine agrupados en EGEDA, la entidad de gestión de derechos audiovisuales, que dos películas comparten el galardón principal, al obtener el mismo número de votos.

Las otras candidatas eran 'Handia', de Jon Garaño y Aitor Arregi, 'Verano 1993' de Carla Simón y "Abracadabra", de Pablo Berger.

Los equipos de ambos filmes ganadores han subido al escenario a recoger el premio, aunque sólo había una estatuilla preparada. Martín Cuenca no pudo asistir a la ceremonia porque está rodando en Miami, mientras que Coixet aseguró que su película ha tenido que superar "muchos palos en las ruedas" en el extranjero para salir adelante.