Se buscan pequeños mecenas para financiar 'Ojos Negros', que se rueda en Aragón

'Ojos Negros', protagonizada por las niñas zaragozana Julia Lallana (Paula) y Alba Alcaine (Alicia), es un largometraje de aire naturalista ambientado en los parajes desérticos de Aragón. "Nace como el proyecto de fin de grado de cuatro estudiantes de Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra, pero se desvincula de ella puesto que se terminará de rodar una vez hayamos acabado nuestros estudios", explican sus impulsores.

Quienes deseen colaborar económicamente con el proyecto pueden obtener recompensas de muy distinto tipo: desde la aparición en los créditos (con solo donar 10 euros) hasta pasar un fin de semana en pareja en el hotel Fidalgo de Teruel, hacer un cameo en la película, elegir entre siete murales pintados a mano inspirados en el paisaje turolense, o pasar un fin de semana con 7 personas en la casa rural La Casa Añil de Ojos Negros.

La protagonista de la película, Julia Lallana (Paula).

El guión comenzó a escribirse hace justo un año, y hasta enero pasado se procedió también a la tutorización del proyecto y al rodaje de las primeras escenas en Zaragoza. Ahora se encuentra en fase de preproducción, y en agosto comenzará el rodaje en Ojos Negros, que se desarrollará durante 30 días. Está previsto que la posproducción se lleve a cabo entre octubre y diciembre de este año, y que en enero sea la entrega de recompensas a quienes han participado en el Verkami y comience la distribución.

Marta Lallana, durante el rodaje de unas escenas de 'Ojos Negros' en Zaragoza, el pasado invierno.

Según explican los impulsores de la película, Paula es una chica de 13 años que comienza a sufrir complicaciones en sus relaciones familiares y amistosas. Debido a la enfermedad de su abuela, a quien apenas conoce, se traslada a Ojos Negros para pasar el verano con ella. Allí conoce a Alicia, una chica de su edad que también veranea en el pueblo. Juntas se aventurarán en el mundo adulto a lo largo de un verano asfixiante que no termina nunca.

El cartel de la película ha sido diseñado e ilustrado por Luis Mazón, joven ilustrador vasco con una gran trayectoria artística y profesional. Sus diseños han sido publicados en prestigiosos medios como 'The New York Times' o 'The New Yorker'.

Antigua entrada a las oficinas de la Compañía Minera de Sierra Menera, en Ojos Negros.

La joven zaragozana Marta Lallana quedó finalista en el Master of Photography que buscaba al mejor talento fotográfico europeo y la seleccionó entre 5.000 aspirantes.