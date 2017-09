Figueroa, el árbitro pionero en expulsar porteros por perder tiempo (según él)

Reaparece Jorge Figueroa Vázquez en el camino del Real Zaragoza por Segunda División. Todo un clásico este singular árbitro andaluz. Lleno de matices. El más reciente, aún levanta las cejas del zaragocismo hasta el cogote, fruto de la estupefacción por aquella expulsión del portero Ratón en Oviedo, cuando faltaban 5 minutos de partido por disputarse. Figueroa le mostró dos tarjetas amarillas por considerar que el guardameta zaragocista perdía tiempo y retrasaba el saque.

Aquella nerviosa noche de mayo, en la que el Real Zaragoza se jugaba la vida literalmente como SAD, como quiera que César Láinez ya había hecho los tres cambios pues el partido estaba en su recta final -ya prácticamente en el tiempo de aumento-, el punta Manu Lanzarote tuvo que enfundarse los guantes y ponerse la camiseta del arquero. Improvisadamente, del delantero debía concluir el crucial duelo como portero. Algo inusual, extraño, anómalo. Por fortuna, el 0-0 que señalaba el marcador cuando sucedió la caprichosa y subjetiva acción de este árbitro, se sujetó hasta el final y el Real Zaragoza no perdió un punto que sería poco después decisivo para lograr el objetivo de salvar la categoría. No hubo mayores secuelas que la indignación y el asombro por la conducta de este juez deportivo.

En una de las tarjetas, Ratón estaba tirado en el suelo doliéndose de una patada de Linares en su brazo derecho en una jugada en el área. Tuvo que ser atendido por el doctor Honorio Martínez y el masajista Míchel Román. Las imágenes no dejaban lugar a dudas, pero también se vio claramente sobre el campo. No era una demora premeditada. Y, en la segunda, la que supuso la roja, Figueroa ordenó sacar de puerta a Ratón cuando Edu García estaba tendido bajo palos, en el área pequeña zaragocista, tras un encontronazo en el ataque oviedista anterior. O sea, con un jugador caído y dolorido, el andaluz quiso que el juego se reanudase como si no pasara nada. En una posición en el campo de alta influencia en el discurrir del partido (ruptura del fuera de juego, alboroto defensivo...).