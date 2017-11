La pesca sin dar muerte al siluro, pendiente de un hilo

Los pescadores deportivos aragoneses y los que se acercan a puntos especialmente reconocidos para esta práctica como el embalse de Mequinenza empiezan a “ver la luz” tras un año en el que vieron cómo su actividad podría salir trastocada, aunque una de las especies con más nombre en Aragón, el siluro, podría no salir indemne finalmente . El pasado 7 de noviembre el Congreso de los Diputados aprobó una proposición para modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad recogiendo la posibilidad de poder pescar y soltar especies de peces invasoras sin necesidad de darles muerte en aquellas aguas donde su presencia estuviera registrada antes de 2007, fecha de publicación de la ley original.

La iniciativa, impulsada por el PP -que intentó sin éxito llevarla a cabo antes del verano- supone devolver al estado inicial un debate que en el mundo de la pesca, y especialmente en Aragón, había generado mucha controversia. El origen del tema comenzó en la primavera de 2016 con una sentencia del Tribunal Supremo tras una denuncia de varios grupos ecologistas que obligaba a los pescadores a sacrificar a los peces que capturaran que formaran parte del catálogo de especies invasoras.

Entre ellos se encontraban el black bass, la trucha arcoíris, la carpa o el siluro, especies importantes a nivel de la pesca deportiva y que son habituales en las aguas del Mar de Aragón, espacio convertido en coto de pesca regulado hace dos años y que veía en peligro parte de su actividad y del movimiento económico que genera. Se calcula que solo la actividad pesquera y la hotelera gracias a turistas que vienen del centro de Europa hasta la Comunidad en busca del siluro y otras especies mueve cada año 6 millones de euros.

El problema tomó tierra especialmente en Aragón después de que el Plan General de Pesca aprobado por la DGA acatara la sentencia del Tribunal Supremo. Entonces, la Federación Aragonesa de Pesca y Casting llevó el Plan de Pesca ante el TSJA, órgano que acabó instaurando una suspensión cautelar que no ha acabado de aclarar todo.

“Han sido unos meses muy duros, principalmente porque la gente no sabía a qué atenerse. Si se te enganchaba una especie exótica no sabíamos si a pesar de la moratoria podríamos incurrir en alguna infracción si soltábamos de nuevo al animal”, explica Luisa Serra, presidenta de la Asociación de Pesca Deportiva de Caspe, que reitera el posicionamiento que han tenido siempre los pescadores deportivos. “Un pescador deportivo tiene como costumbre pescar y soltar al animal con vida, esto es un deporte y a nadie le gusta tener que sacrificar un animal. Por no hablar de los problemas que puede traer matar a un siluro de 60 kilos y ver dónde llevas el cadáver”, explica.

Desde la Federación Aragonesa de Pesca y Casting su presidente, Víctor Manuel Otal, enviaba esta semana una carta a sus asociados en la que valoraba con “enorme satisfacción” el último trámite parlamentario, aunque también advertía de que lo que se ha aprobado “es la toma en consideración de la proposición de Ley, es decir, que se inicia el proceso de modificación legislativa, y para seguir contando con los apoyos habremos de demostrar que nuestros peces serán alóctonos pero no son invasores”.

Por el momento la propuesta de modificación solo hace mención explícita a la suelta de trucha arcoíris, aunque el colectivo pesquero espera que esta 'inmunidad' también llegue a otras especies como el black bass o la carpa cuando se abra el debate y las enmiendas. Cuestión distinta es el caso del siluro, que no entró en las consideraciones del TSJA y que por lo tanto a día de hoy, con la Ley en la mano, debería ser sacrificado una vez capturado.

Una veintena de concursos cancelados y pérdidas económicas importantes

Hasta la fecha, y a pesar de la moratoria, la actividad económica que mueve el embalse de Mequinenza y su coto se ha resentido. “Hemos tenido que cancelar unos 20 concursos, y los que hemos hecho se han llevado a cabo con la mitad de participantes”, explica Sierra.

Markus Stegherr fue uno de los pioneros en la zona a la hora de implantar el turismo de pesca deportiva allá por comienzos de los 90 dirigiendo una empresa, que trae sobre todo a turistas pescadores del centro de Europa. Su opinión sobre las idas y venidas de la regulación es la misma que la de otros empresarios de la zona. “La inseguridad jurídica es siempre preocupante. Aquí, la idea de traer gente de fuera, llevarlos a pescar, y tener que matar al animal es horripilante y nada agradable. Hasta ahora gracias a la moratoria hemos podido funcionar más o menos bien, pero nuestros turistas, que son de clase media-alta, podrían empezar a valorar si les conviene más viajar a Francia o Sudáfrica si la pesca aquí acaba obligando a la muerte de especies como la lucioperca o el siluro”, sostiene.

Desde la Federación Aragonesa de Pesca también han notado hasta la fecha estos vaivenes en la venta de abonos del nuevo Coto del Mar de Aragón. Durante 2016, cuando la sentencia ya coleaba, se vendieron abonos por valor de 506.000 euros. Este curso hasta septiembre se habían recaudado 258.000, una cifra que esperan que remonte hasta números similares al primer año pero solo gracias al buen tiempo. “El inicio del ejercicio fue más flojo que el año 2016 debido en gran parte a la situación normativa de la pesca deportiva y la obligación de erradicación de diversas especies” comentan.

La posición y el deseo de los pescadores es que una vez que se concrete la modificación de la Ley, y si esta no acaba de indultar al siluro, la DGA retome la política que había mantenido durante los últimos años hasta tener que acatar la sentencia del Supremo, y que consistía en permitir la 'pesca y suelta' de especies invasoras en aguas concretas, como el eje del Ebro y el propio embalse de Mequinenza.

“Si yo pesco un siluro en un río como por ejemplo el Guadalope soy la primera en darle un estacazo porque entiendo que los pescadores, que disfrutamos de los ríos, tenemos también el deber de preservarlos, pero nuestra postura es que en Mequinenza la especie lleva ya 45 años, ha creado su propio ecosistema, y se debería tener en cuenta como una excepción al ser una lámina de agua artificial”, sostiene Serra.

Un punto de vista antagónico al de las organizaciones ecologistas que promovieron la sentencia en primer término -Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife o Ríos con Vida- que creen que el trámite parlamentario es peligroso por romper la doctrina del Supremo y que además se opone a la opinión de los más de 600 expertos que aglutinaron en su demanda.