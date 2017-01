Ternasco de Aragón... ¿nacido en Dinamarca?

No se trataba de dar gato por libre, en este caso carne de cordero nacido, engordado y sacrificado en Dinamarca en lugar de Ternasco de Aragón, el tipo de cordero cuyo proceso de crianza está rpor el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Ternasco de Aragón, una distinción que la convierte en la primera carne fresca en España reconocida con una Denominación específica.

Hola @CarloBaratto @alcampo @pellicer. Es un nuevo error de etiquetado del centro de distribución. Estamos trabajando en ello. Un saludo — Ternasco de Aragón (@TernascoAragon) 22 de enero de 2017

@lorienzgz Hola, lamentamos enormemente este error que como ya ha adelantado la I.G.P. Ternasco de Aragón, se debe a un fallo...1/5 — Alcampo (@alcampo) 23 de enero de 2017

según fuentes de la cadena de hipermercados Alcampo ha provocado que en varias etiquetas de bandejas de Ternasco de Aragón que se han puesto a la venta aparezca Dinamarca como lugar de origen del cordero aragonés.El Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón ha informado de que el pasado viernes 20 de enero, uno de los centros Alcampo de Zaragoza etiquetó por error una bandeja de Ternasco de Aragón en la que aparecía el sello identificativo de la IGP con los parámetros“Hay que aclarar, en primer lugar, que se trata, únicamente, de un error puntual de etiquetado producido al no cambiar los citados parámetros tras etiquetar otro tipo de carne. La IGP Ternasco de Aragón garantiza, al 100%, quepuntualizan desde el Consejo.El hecho no ha pasado inadvertido en las redes sociales, y la cuenta oficial de Twitter deha puntualizado desde un primer momento que se trata de un error de etiquetado ya que “No existe Ternasco de Aragón” fuera de Aragón.Por su parte, Alcampo ha publicado en su Twitter un texto en el que confirman el equívoco:que como ya ha adelantado la I.G.P. Ternasco de Aragón, se debe a un fallo”.No es la primera vez que en esta cadena de hipermercados ocurre una confusión de este tipo en el etiquetado de Ternasco de Aragón. Hace unos días también apareció en las redes una fotografía en que figuraba una bandeja decon un etiquetado en el que aparecíacomo país de cría. En 2014, hubo un error parecido, esta vez, atribuyendo el origen del cordero aragonés aDesde else indica que los hechos “ya se han puesto en conocimiento del Servicio de Seguridadasí como ante elAmbos departamentos delpara que tomen las medidas oportunas, ya que tienen las correspondientes competencias de control en el punto de venta”.Independientemente de estede la cadena de distribución, el Consejo Regulador IGP Ternasco de Aragón ha puesto de manifiesto queprácticamenteDesde esta fecha ha mostrado uncomercializando la cifra de 106.370 kilos en 2016”.