La laguna en un pequeño pueblo de Zaragoza con aguas milagrosas famosas en todo el mundo

Entre Zaragoza y Teruel, en las comarcas de Campo de Daroca y Jiloca, se encuentra la mayor laguna de agua salada endorreica de Europa: la laguna de Gallocanta. Es una reserva natural de Aragón donde la grulla común hace un alto en el camino durante el trascurso de sus viajes migratorios, por lo que es una escapada turística ideal en la comunidad por el espectáculo visual y sonoro que supone. No obstante, dentro del municipio de Zaragoza hay otra laguna algo menos conocida que tiene una particular característica: es salada. El recorrido que nos lleva a este paisaje protegido es ideal para hacer en bici, por lo que no se nos ocurre mejor plan para los amantes del BTT.

La 'Ruta de La Salada' de Mediana de Aragón, un paseo en bici en Zaragoza

También conocida como 'La Sulfúrica', la Salada de Mediana de Aragón, un municipio de Zaragoza, es una laguna endorreica propia de las estepas del Valle medio del Ebro. Está incluida en el Inventario de Humedales Singulares de Aragón (2010.) por su importancia medioambiental.

Esta zona cuenta con una ruta del 'Programa Zaragoza Life Natural' que es ideal para hacer en BTT y nos conduce a la Balsa Salada. Pero esta excursión también nos invita a valorar las Planas y Estepas de la margen derecha del Ebro.

Es un paisaje natural característico y protegido del territorio zaragozano, declarado Lugar de Importancia Comunitaria dentro de la red europea Natura 2000.

Con una longitud total de 14,7 kilómetros, también descubriremos otros puntos de interés de la ruta como la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) 'Estepas de Belchite - El Planerón - La Lomaza', así como un Descansadero de Ganado de la Antigua Cañada Real de Torrero.

Este recorrido señalizado une Zaragoza con la localidad de Torrecilla de Valmadrid en el llamado "camino viejo", un sendero que nos adentra en la estepa a través de amplios espacios casi desérticos. Además, conoceremos la estepa, el paisaje más antiguo y auténtico de Aragón.

Partimos del enlace al Camino de la Estepa (CR-41) en la carretera CV-624 y llegamos hasta un desvío para acercarnos al descansadero de ganado de la Antigua Cañada Real de Torrero. A partir de este punto el camino se ensancha en una cabañera -como se conoce en Aragón a este tipo de vías pecuarias por donde se movía el ganado-.

Retrocedemos sobre nuestros pasos y continuamos el camino y llegamos a La Salada. El sobrenombre de 'La Sulfúrica' se debe a una antigua explotación minera que utilizaba las sales de Mediana para obtener sulfato de sosa con destino a la industria química.

De hecho, en el entorno de la laguna se pueden ver dos edificios en ruinas de esta explotación: una nave de almacenamiento y una vivienda contigua que conserva uno de los hornos de la industria.

La historia de la Balsa de La Salada de Mediana de Aragón y sus aguas medicinales

A mitad de camino entre El Burgo de Ebro y Mediana, en la parte más oriental de la estepa zaragozana, se esconde este peculiar lugar que, además, encierra una historia industrial poco conocida. Como su propio nombre indica, la Balsa de La Salada tiene aguas ricas en sodio, además de sulfato, litio y magnesio.

Aunque actualmente el nivel es bajo, y en algunas épocas hasta se queda sin agua, durante décadas se explotó con fines medicinales, se exportó agua a muchos países -Inglaterra y Francia, principalmente-.

También ganó dos medallas de oro en las exposiciones de París de 1900 y 1906 y adquirió fama internacional. Hay constancia de que ya en 1859 se comenzó a explotar la balsa de la Salada, cuando un vecino de Zaragoza empezó a extraer sulfato de sosa en la mina conocida como ‘la Sulfúrica’.

En la segunda década del siglo XX se registró una intensa rivalidad comercial entre las dos empresas que explotaban el terreno. Además del agua, también se extraían sales. E incluso hubo un momento en el que incluso se pensó en construir un balneario en este enclave, aunque finalmente se descartó por la dificultad de llegar hasta allí.

Cómo llegar a Mediana de Aragón, en Zaragoza

Para llegar a Mediana de Aragón desde Zaragoza hay que tomar la A-68, la N-232 y la A-222 en un trayecto de media hora en coche. Por otro lado, para llegar desde Huesca es poco más de una hora en coche por la A-23.

Apúntate a la newsletter de turismo y recibe en tu correo una selección de propuestas para viajar y descubrir la comunidad aragonesa.