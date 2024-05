Vuelos baratos desde Zaragoza a Bolonia para este verano de 2024: qué ver y precios

A la hora de elegir destino para unas vacaciones en verano, que es temporada alta, el precio es un factor determinante en muchas ocasiones. Desde el aeropuerto de Zaragoza podemos encontrar una amplia oferta de vuelos directos que va desde los clásicos como Milán, París y Bruselas hasta novedades como Fez, y por poco dinero en muchos casos. Por eso, si buscas vuelos baratos para los meses de junio, julio y agosto, salir desde la capital de Aragón es una buena opción para descubrir, por ejemplo, la bonita ciudad italiana de Bolonia.

Vuelos Zaragoza-Bolonia en junio de 2024



Con Ryanair, saliendo de la capital aragonesa, este mes de junio puedes viajar a la ciudad italiana en las siguientes fechas con precios más bajos:

Sábado 1 de junio a las 19.40 por 14,99 euros

a las 19.40 Miércoles 5 de junio a las 8.40 por 14,99 euros

a las 8.40 Sábado 8 de junio a las 19.40 por 14,99 euros

a las 19.40 Miércoles 12 de junio a las 8.40 por 30,07 euros

Sábado 15 de junio a las 19.40 por 16,82 euros

Miércoles 19 de junio a las 8.40 por 14,99 euros

a las 8.40 Sábado 22 de junio a las 19.40 por 16,09 euros

Miércoles 26 de junio a las 8.40 por 33,91 euros

Sábado 29 de junio a las 19.40 por 34,19 euros

Vuelos Zaragoza-Bolonia en julio de 2024



Si quieres volar a Bolonia en julio, estos son los vuelos más baratos desde Zaragoza:

Miércoles 3 de julio a las 8.40 por 29,07 euros

a las 8.40 Sábado 8 de julio a las 19.40 por 28,99 euros

a las 19.40 Miércoles 10 de julio a las 8.40 por 32,91 euros

a las 8.40 Sábado 13 de julio a las 19.40 por 39,07 euros

Miércoles 17 de julio a las 8.40 por 38,69 euros

Sábado 20 de julio a las 19.40 por 39,05 euros

Miércoles 24 de julio a las 8.40 por 43,52 euros

Sábado 27 de julio a las 19.40 por 32,99 euros

Miércoles 31 de julio a las 8.40 por 32,99 euros

Vuelos Zaragoza-Bolonia en agosto de 2024



Si prefieres viajar a la ciudad italiana en el mes de agosto, estos son los precios más bajos:

Sábado 3 de agosto a las 19.40 por 38,31 euros

a las 19.40 Miércoles 7 de agosto a las 8.40 por 43,08 euros

a las 8.40 Sábado 10 de agosto a las 19.40 por 32,63 euros

a las 19.40 Miércoles 14 de agosto a las 8.40 por 43,95 euros

Sábado 17 de agosto a las 19.40 por 47,39 euros

Miércoles 21 de agosto a las 8.40 por 58,04 euros

Sábado 24 de agosto a las 19.40 por 65,15 euros

Miércoles 28 de agosto a las 8.40 por 43,52 euros

Sábado 31 de agosto a las 19.40 por 43,52 euros

Qué ver y comer en Bolonia, un destino para vivir un verano a la italiana desde Zaragoza

Llamada "dotta, grassa e rossa" (culta, gorda y roja, en español), Bolonia es la capital de la región italiana de Emilia-Romaña y hace claro honor a su fama. Los tres apodos históricos que la definen no son más que un reflejo de su identidad: sólida tradición universitaria, rica y sabrosa gastronomía, y una arquitectura con icónicos tejados rojos.

Si quieres viajar a Bolonia desde Zaragoza este verano, estos son los imprescindibles que no te puedes perder en tu visita a uno de los centros históricos más importantes de toda Italia:

Para conocer el arte y la historia de la ciudad, los monumentos más relevantes son la Torre degli Asinelli, el símbolo de la ciudad, de 97,20 metros de altura; la Piazza Maggiore, el corazón de Bolonia, con la Basílica de San Petronio, la quinta iglesia más grande del mundo; y el Archiginnasio, uno de los más bellos de la ciudad, con su largo pórtico de 30 arcos.

Entre pórticos llegamos a uno de los enclaves con más encanto de Bolonia: el Santuario della Madonna di San Luca. Ubicado sobre el Colle della Guardia, un promontorio cubierto parcialmente por bosques, no te pierdas este importante y espectacular lugar de peregrinaje.

Este monumento está conectado con el casco histórico de la ciudad a través de su característica columnata, la más larga del mundo. Ésta comienza, precisamente, en la Porta Saragozza (Puerta Zaragoza, en español), y se extiende por 4 kilómetros con más de 600 arcos que, junto con los otros pórticos de la ciudad, está declarada Patrimonio Mundial por la Unesco.

El Santuario della Madonna di San Luca, en Bolonia Ermess, via Canva.com

Si hablamos de museos, las dos visitas obligadas en esta ciudad italiana son el Museo Cívico Arqueológico de Bolonia, que alberga una de las colecciones arqueológicas más importantes de Italia, y el MAMbo, el Museo de Arte Moderno de Bolonia, donde recorremos la historia del arte italiano desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad.

Para disfrutar del verdor de esta ciudad italiana, no te puedes ir de allí sin visitar los Giardini Margherita de Bolonia y sus relajantes colores y aromas. Así como no puede faltar en tu itinerario de viaje el barrio más bohemio de la ciudad: la Via del Pratello de Bolonia, donde encontrarás tabernas y locales de lo más transgresores.

Este viaje se completa con una amplia y variada oferta de exquisitos platos típicos de esta zona de Italia. La gastronomía boloñesa es tan exquisita le otorga con creces uno de los apodos de la ciudad: la grassa (la gorda, en español).

La mortadela boloñesa, por supuesto, es uno de los mejores embutidos del mundo y uno de los símbolos de esta ciudad de Emilia-Romaña. Así como debes probar los tortellini, elaborados de diversas formas, incluso en sopa; y los crescentine e tigelle, deliciosos panes que se suelen consumir como aperitivo y se rellenan con jamón crudo, queso o vegetales fríos.

La lasaña y la pasta boloñesa son dos clásicos que no pueden faltar en tu menú, al igual que la cotoletta a la boloñesa, elaborada con carne de ternera frita en grasa, rociada con caldo de carne y adornada con jamón serrano, queso parmesano y salsa.

Siguiendo con los clásicos, porque estar en Italia y no comerlos es un crimen, disfruta de sus pizzas y helados para refrescar el caluroso verano, así como no te pierdas la torta de limón, un rico y típico postre entre los favoritos de la gastronomía de la ciudad.

