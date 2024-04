Aragoneses que prestan sus casas a cambio de viajar por el mundo

Viajar por todo el mundo intercambiando casas, así es como descubren ciudades, países y continentes 537 aragoneses gracias a la plataforma internacional 'HomeExchange'. Una alternativa vacacional económica y sostenible, cada vez más recurrente, en la que los usuarios pueden elegir viviendas de 145 países de aquellos miembros que también estén registrados y ahorrarse el coste que supondría pernoctar en un hostal, hotel o apartamento. Ahora, buscan explicar su forma de viajar al resto de la ciudadanía a través de una jornada de puertas abiertas.

Alrededor de 850 personas en España, 26 en Aragón, abren las puertas de sus casas este domingo de 16.00 a 18.00 para conversar sobre el intercambio de viviendas. Durante esas dos horas podrán resolver las dudas de los viajeros, comentar sus experiencias, el dinero ahorrado o la forma en la que han cambiado sus viajes. Pilar Manrique, portavoz de 'HomeExchange' en España, ha anunciado que con esta iniciativa buscan "reflejar los valores de la plataforma como son la confianza, la hospitalidad o el respeto y mostrar estos valores que están tan arraigados en esta forma de viajar".

Elena Diestre es una de las 15 zaragozanas que participa en esta iniciativa y abrirá las puertas de su casa en Zaragoza este domingo. "He preparado una presentación y hablaré con todos los apuntados sobre los más de 70 intercambios que he hecho", relata Elena, que lleva más de 10 años viajando de esta manera y visitando ciudades como París, Londres, Bélgica, Ibiza o San Sebastián. Ahora quiere cumplir su sueño, viajar a Nueva York, para lo que tiene que ir ahorrando puntos. "El intercambio puede ser recíproco, es decir, yo voy a la casa de la persona que viene a la mía, pero esto sólo lo he hecho dos veces", explica.

La casa en Ibiza en la que estuvo Elena Diestre con el programa 'HomeExchange' E. D.

La forma más habitual de viajar, apunta Elena Diestre, es consiguiendo puntos a través de las noches que pasa cada persona en su vivienda. Los usuarios deben pagar una cuota anual de 160 euros y entonces pueden comenzar a viajar a las más de 150.000 casas inscritas en las plataforma.

De estos temas y de muchos otros se hablarán en las charlas organizadas para este domingo 28 de abril en distintas ciudades del país, una iniciativa global que se ha realizado en Holanda y Alemania y que llega por primera vez a España. Los usuarios que deseen acudir pueden encontrar la vivienda 'HomeExchange' más próxima en un enlace con las casas disponibles en cada ciudad y reservar su cita hasta este sábado.

Los beneficios de esta forma de viajar son múltiples, prueba de ello son las más de 150.000 personas inscritas -unos 22.000 en España- y los 145 países en los que hay presencia de 'HomeExchange' en todo el mundo.

El intercambio de casas vive un momento álgido debido, principalmente, a las diversas ventajas económicas y sociales que aporta esta modalidad de turismo. 'HomeExchange' cerró 2023 con un 45% más de pernoctaciones que el año anterior. Y desde la plataforma prevén este año alcanzar más de 1.190.000 pernoctaciones y 200.000 miembros a nivel global.