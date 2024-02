De Zaragoza a los fiordos noruegos: "Con el intercambio de casas vas a sitios que no te esperas"

La zaragozana Lorena Regalado se lanzó al intercambio de casas para viajar en 2017 y, desde entonces, ha descubierto lugares que de otra manera jamás habría visitado. "La primera vez, fue una permuta recíproca, porque alguien vino a mi casa. Fue muy bien porque era una zona cercana a Burgos a la que no habría ido si no fuera por esto", reconoce. Ella es una de los más de 500 miembros en Aragón de la plataforma Home Exchange, que promueve una forma de turismo muy en auge en los últimos años.

"Vas a sitios que no te esperas", reitera esta zaragozana de 43 años. El último intercambio que realizó le llevó a una casa "impresionante" en la playa, con unas vistas envidiables, que ningún hotel de la zona podía proporcionarle. "La persona que nos recibió nos transmitía que no era un apartamento de alquiler, era una casa normal, con todos los servicios. Eso está muy bien, porque además puedes hablar con la gente, que te hagan recomendaciones...", comenta Regalado. Gracias a este sistema, una de sus amigas ha viajado de Zaragoza a los fiordos noruegos. "Hay mucha influencia en el sur de Francia, que es donde empezó todo. A mi casa han venido muchos franceses que van de viaje más al sur y hacen una parada en la capital aragonesa", asevera.

El funcionamiento es simple. En este caso, ella utilizó la plataforma Home Exchange, una de las líderes a nivel mundial en intercambios de casas y donde ya ha llevado a cabo 41 permutas de este tipo. Se hace un registro y se paga una suscripción anual de 160 euros, con el que se acumulan puntos de invitado para poder viajar a cualquier casa sin necesidad de recibir a nadie en la tuya. "En todos los casos, la familia no está en la vivienda cuando tú viajas allí. Solo en una ocasión compartimos la cocina, porque ellos estaban en el apartamento de al lado", añade.

Una casa de Zaragoza apta para intercambio en la plataforma Home Exchange. Home Exchange

"Para mí, esta forma de viajar es muy cómoda, porque voy con mis perritas a todos lados y busco casas a las que pueda entrar con animales. Eso no se me permite en la mayoría de los hoteles", dice esta zaragozana. Asegura que hay ofertadas "muchas casas" para todo tipo de familias, que facilitan viajar, por ejemplo, con niños pequeños. "Si tienes críos tienen, por ejemplo, juguetes. Para el perro tengo ya los cuencos para darles agua y comida", comenta.

La zaragozana Lorena Regalado, junto con su perrita, en un viaje que llevó a cabo gracias a intercambiar su casa con otra. L. R.

Lo normal es el intercambio de una casa completa y que el anfitrión "o espere en la puerta para dejar las llaves o se las dé a un amigo para que te las haga llegar". Del mismo modo, la hora de llegada o de salida se puede pactar con la familia de intercambio, lo que facilita todavía más las cosas. "Ahora me voy a ir a Grecia, Atenas, con unas amigas y hemos cogido varias viviendas gracias a esta plataforma", declara.

No se ha encontrado muchos inconvenientes en esta comunidad que cada año crece más y más. "A veces, contactas con alguien que no te contesta, que quizá se hizo un perfil pero ya no lo utiliza. Pero nunca me he encontrado nada roto por ejemplo", especifica Regalado. Al contrario: los anfitriones e invitados siempre dejan algún regalo por la hospitalidad.