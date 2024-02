Los países de Europa más baratos para viajar en 2024: alojamiento desde 10 euros

Para viajar en 2024 con bajo presupuesto es importante llevar a cabo una investigación para elegir destino. Los aspectos importantes que hay que explorar antes de decidirse por un país son los costes de alojamiento, comida, transporte y actividades. Así que, si quieres viajar por Europa desde España, estos son los dos países más baratos este año, donde el promedio de alojamiento y comida, por ejemplo, es más bajo en comparación a otros de Europa.

Por un lado, uno de los países más baratos de Europa es Montenegro, en la península balcánica y con una extensa costa de casi 300 kilómetros a lo largo del mar Adriático. Montenegro es conocido por su asombrosa belleza natural, que incluye montañas escarpadas, impresionantes fiordos, pintorescos lagos y hermosas playas a lo largo del mar Adriático. El Parque Nacional Durmitor, el fiordo de Kotor y el lago Skadar son solo algunas de las maravillas naturales que se pueden disfrutar en Montenegro.

Por otro lado, Albania es reconocido como uno de los países europeos más baratos para viajar en 2024. La maravillosa Rivera albanesa alberga algunas de las playas más hermosas del Adriático, con aguas cristalinas, arenas doradas y acantilados escarpados. Playas como Ksamil, Dhermi, Himara y Jale son conocidas por su belleza natural y su ambiente relajado.

Alojamientos y por cuánto comer en Montenegro

El transporte público en Montenegro es muy económico. Pero, los sitios web oficiales de las estaciones de autobuses de Montenegro no suelen ofrecer el horario, el precio de los billetes o la frecuencia de las salidas de autobús de forma actualizada. Es por ello que lo mejor es preguntar en cada una de las ciudades como Kotor, Bar, Budva, Podgorica, Herzeg Novi o los pueblos más pequeños. No obstante, el precio del billete no suele llegar a un euro.

Los alojamientos en Montenegro también son muy económicos, de hecho, si se realiza un buceo rápido en buscadores como Kayak o Booking se puede observar que hay hoteles desde 10 euros. Por último, puedes comer, y muy bien, por solo 20 euros en este país pequeño.

Dónde comer en Albania por 5 euros

En Albania puedes comer una gran cantidad de platos típicos del país por precios que oscilan entre los 5 y 10 euros. Y, para los amantes de la cerveza, puedes encontrar por un euro. Por lo general, las habitaciones en alojamientos locales cuestan alrededor de 10 o 20 euros por noche. Y, los hoteles también son relativamente asequibles en la Riviera albanesa, con opciones que van desde pocos euros por noche hasta más de 100 euros, para los que quieren opciones muy lujosas.