La preciosa cascada de Aragón que se puede ver sin necesidad de una larga excursión

En todos los grupos de amigos hay más de un alma montañera, alguien que siempre tiene un monte, una cascada o un lago en el horizonte mental y trata de convencer al resto para ponerse en marcha, con el objetivo de ganarse el almuerzo, como si fuera necesaria la caminata para disfrutar en la mesa. Al final no falta quien compra la idea, y dependiendo del nivel físico medio de los excursionistas se elige un destino más o menos exigente. En Aragón no faltan buenos montes, si se prefieren los senderos con aire puro y vistas fabulosas, pero a veces no es necesario tener piernas fuertes o buenos pulmones para contemplar bellezas naturales.

Por ejemplo, Broto ofrece una opción perfecta para quienes prefieren el almuerzo antes, o la cerveza fresca después, o al revés. La cascada del Sorrosal está literalmente a cinco minutos de caminata de la casa más cercana.

La caída de agua está en el barranco del mismo nombre, muy cerca del punto en el que conecta con el río Ara. Y se llega hasta la misma base: las fotos son impresionantes y en el móvil salen imágenes fantásticas. Además, al acercarse llegan las gotas y sirve de refresco extra con el actual calor.

Opción deportiva en Broto

Para aquellos que quieran hacer el camino inverso, desde arriba, hay posibilidad de conocerla desde dentro haciendo rápel. También puede disfrutarse como vía ferrata, siempre y cuando se disponga del equipo adecuado y la experiencia necesaria, porque es un salto grande.

Dato: hay zona de aparcamiento gratuito a medio kilómetro del inicio del sendero, y todo está perfectamente indicado. La terraza del Arazas (también restaurante y parrilla), justo en la esquina próxima al Ara en la que arranca el camino hacia la cascada, es una gran opción para reponer fuerzas o refrescar la garganta.