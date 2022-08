Pueblos de Aragón para 'tomar la fresca' este puente de agosto

La última película del director turolense Luis Buñuel, nacido en Calanda, fue ‘Ese oscuro objeto del deseo’. La estrenó en 1977, seis años antes de su muerte, y estaba protagonizada por Catherine Deneuve. En este agosto, el objeto del deseo para los aragoneses no es una persona, sino una sensación, pasar un poco de fresco por las noches y tomarse algo al aire libre sin achicharrarse; incluso con una prenda de abrigo, si hay suerte. En la capital zaragozana no hay actualmente posibilidad de vivir eso, y no parece que la cosa mejore en los próximos días; tampoco en Calanda. Por esa razón, y con el puente de la Virgen a la vuelta de la esquina, no son pocos los que han cambiado sus planes de fiesta para buscar sitios más frescos o al menos no tan calurosos.

En Aragón hay muchos puntos elevados y recogidos, en los que tradicionalmente baja más el termómetro, tanto en las máximas como en las mínimas. Si nos vamos a Teruel y a los pueblos de montaña, estos días hay varias posibilidades de alivio en cuanto a calorazo. Por ejemplo, Griegos, Valdelinares, Fonfría, El Vallecillo, Gúdar, Bronchales... también en el 'Triángulo del Frío' de Jiloca, como Fuentes Claras o Calamocha… en Huesca se puede buscar fresco en Benasque, Seira, Fago, Gistaín, Bonansa… y en la provincia de Zaragoza, aunque cuesta un poco más hallar sitios con temperaturas agradables, puede haber suerte en Longás, por ejemplo. La suerte está echada.

En algunas de estas localidades, además, va a llover en los próximos días, un chaparrón deseada por la gran sequía en la que estamos inmersos, y por salir un momento de esta sofocante tercera ola de calor del año; siguiendo la lógica, la lluvia hará que el día refresque. En Benasque, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hay bastantes probabilidades de que llueva el puente completo. La temperatura máxima este viernes y sábado rondará los 33 grados, pero el domingo y lunes bajará a los 28. El municipio de Fago, vecino de Ansó (donde se suele necesitar la cazadora por las noches en verano) también tiene bastantes papeletas para que llueva, sobre todo el domingo. Las temperaturas máximas no subirán de los 29 en la recta final del puente.

En Gistaín también se prevé que esté pasado por agua desde las 12.00 del sábado; la temperatura no superará los 27 grados el domingo y el lunes. En Seira, la máxima en el puente estará en 37, pero domingo y lunes bajará a 32 y 30, con mínimas de 14 grados en esos días, y previsión de lluvias desde la tarde del sábado en adelante. Más al este, en Bonansa, la máxima se quedará en los 26 al final de puente, con mínima de 11 grados.

Vista de la localidad de Fago Laura Uranga

Un dato: cinco de los diez municipios más altos de España están en la provincia de Teruel, empezando por Valdelinares, el más elevado, con sus 1.692 metros sobre el nivel del mar. Ese ranquin local de alcance nacional lo completan Griegos, Gúdar, Bronchales -que ocupan el segundo, tercer y cuarto lugar en la relación- y Guadalaviar, en un meritorio octavo lugar con 1.521 metros.

Vista de la localidad de Gúdar (Teruel). Laura Uranga

Este puente, Griegos no supera los 26 grados de máxima, Bronchales y Guadalaviar no pasarán de 27, y tanto Valdelinares como Gúdar no verán este puente los 29 grados en sus termómetros. Las mínimas en estas localidades tan altas rondarán los 14 ó 15 grados. En el caso de Griegos, la mínima bajará incluso a los 13 grados, y a 11 el último día del puente.

En la sierra de Albarracín también habrá algo de alivio. El Vallecillo andará por los 28 de máxima el domingo y 27 el lunes, con lluvias el sábado, panorama casi idéntico al de Bronchales, donde el lunes la mínima bajará a 11 grados, por 26 de máxima. En cuanto al Jiloca, en Calamocha se bajará a los 12 de mínima (32 de máxima) el lunes, mientras que el domingo la mínima estará en 16, y se prevén lluvias el sábado.

La parte más difícil del puente de agosto está en la provincia de Zaragoza, donde las máximas de 40 grados serán la norma en muchos puntos. En Longás, eso sí, puede que llueva el domingo (60% de probabilidad). El sábado se esperan máximas de 34 allá, pero el domingo baja a los 31 y el lunes a los 30. Las mínimas llegarán a los 13 al final del puente en el bonito pueblo de las Cinco Villas.

