Diversión en las alturas no solo para niños en el Ecoparque El Juncaral

Cuatro circuitos de tirolinas con 60 juegos en los árboles, canoas para hacer una travesía tranquila entre el bosque o patinetes eléctricos de montaña son algunas de las actividades que ofrece el Ecoparque El Juncaral de Villanúa. A diez minutos de Jaca y a quince de las estaciones de esquí de Astún y Candanchú, este parque temático de aventura en la naturaleza es el más completo del Pirineo y muchas familias con niños lo visitan para pasar un día diferente.

Lejos de lo que pueda parecer, el parque no se dirige exclusivamente al público infantil, sino que también forman parte de su clientela habitual los grupos de amigos adultos que encuentran en este espacio una alternativa a las habituales rutas de montaña.

En funcionamiento desde hace diez años, el espacio de ocio es de titularidad pública y pertenece al Ayuntamiento de Villanúa que, con esta propuesta, promueve el turismo activo en la localidad. Habitualmente, entre 30.000 y 40.000 personas pasan cada año por el parque, que está abierto aproximadamente desde mayo (solo los fines de semana) hasta mediados de octubre, si las condiciones meteorológicas y la demanda lo permiten.

Paseo en cano por El Juncaral. Turismo Villanúa

Ahora, en los meses de julio y agosto, el Ecoparque está operativo todos los días de la semana y funciona a pleno rendimiento pese a las circunstancias actuales. Al tratarse de un espacio al aire libre, no hay restricciones de aforo en número de personas, pero sí se ha reducido la cantidad de arneses que se pueden tener operativos de forma simultánea. De cara al usuario, es positivo, ya que no se forman filas y no hay que esperar para realizar los circuitos de tirolinas.

Por el contrario, según explica José Manuel Sangüesa, responsable del parque, esta limitación, sumada a la situación sanitaria, hará que, probablemente, los clientes de esta temporada se reduzcan a la mitad. “Por lo demás, sobre todo en agosto, se están vendiendo todas las entradas del día”, indica Sangüesa, reconociendo que el mes de julio fue peor. “Es un entorno seguro y divertido, lo que anima mucho a venir”, añade. Tal es la afluencia que hay quienes se acercan a las instalaciones sin haber adquirido la entrada previamente y ya no quedan tiquets para esa mañana.

Para evitar esta situación, las entradas se pueden adquirir con antelación online, en la web del Ecoparque. Este año, de forma excepcional, no se pueden ofrecer todas las actividades al no disponer del personal y los medios suficientes para la pertinente desinfección de equipos y el resto de medidas de seguridad. Es el caso del tiro con arco o de las partidas de láser en 3D, que este verano no están disponibles.

Las demás funcionan con total normalidad, eso sí, con la mascarilla de uso obligatorio en todo el recinto (excepto durante el circuito de tirolinas donde la distancia de seguridad está garantizada) y el correspondiente suministro de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos.

Arborismo en las conocidas como tirolinas de Villanúa

Su nombre oficial es Parque de Aventura Amazonia-Pirineos aunque todo el mundo lo conoce como las tirolinas de Villanúa. Y es que estas estructuras para pasar de árbol a árbol son lo más característico y divertido de los circuitos de arborismo que se pueden recorrer en el Ecoparque el Juncaral. Puentes, redes, cables y otro tipo de juegos, hasta sumar 60, forman parte de esta infraestructura en las alturas.

La actividad tiene una duración máxima de tres horas durante las cuales, tras un pequeño recorrido de aprendizaje e iniciación, el usuario puede realizar el resto de circuitos. Son un total de cuatro y, según la edad y la altura, está permitido acceder a unos, a otros o a todos.

El precio para adultos es de 19 euros y salen grupos cada quince minutos desde las desde las 10.30 hasta las 16.45.

Un paseo en canoa por el lago El Juncaral

Recién incorporado, el alquiler de canoas es una propuesta a la que pueden acceder desde familias con niños desde los dos años o personas de avanzada edad, hasta grupos de jóvenes. Consiste en un paseo acuático entre la vegetación de un bosque catalogado como espacio LIC. “Es una propuesta para disfrutarla e ir con calma”, recomienda Sangüesa, quien explica que esta travesía por aguas tranquilas es diferente al concepto de kayak que se conoce habitualmente.

Generalmente, el paseo tiene una duración de entre 40 y 60 minutos, aunque depende de la fuerza y velocidad a la que se reme. El precio para adultos es de 9.50 euros la canoa individual y de 14.25 euros la doble y se pueden alquilar a las 11, 12.30, 15.30 y 17.00 horas.

Fútbolgolf y patinetes eléctricos a prueba de montañas

Su nombre es toda una declaración de intenciones pero la explicación no está de más. El fútbolgolf consiste en jugar al golf por equipos y con los pies y se puede practicar en el Ecoparque. Es la actividad más económica y perfecta para realizar en grupo o familia.

Las partidas consisten en ir metiendo un balón de fútbol en los hoyos que componen el circuito. Son un total de nueve y se puede participar en grupos de un máximo de cuatro personas que compiten entre sí para ver quién hace hoyo con el menor número de toques posibles. Los precios por partida van desde la tarifa infantil de 2.85 euros para nueve hoyos hasta los 7.60 euros para mayores de 16 años que quieran jugar en 18 hoyos, es decir, dar dos vueltas al circuito.

Una de las últimas incorporaciones a la oferta del parque son los patinetes eléctricos. Pensados para disfrutar cómodamente de los paisajes de montaña de El Juncaral, estos vehículos están adaptados al terreno. Equipados con un pequeño motor y con ruedas grandes, casi como las de una bicicleta de montaña, permiten desplazarse por senderos y caminos sin esfuerzo.

Los patinetes son de uso individual y el precio del alquiler es de 10 euros para media hora aproximadamente. Es el tiempo que dura el recorrido propuesto para realizar por el paseo del bosque de El Juncaral y parte del Camino de Santiago, que pasa por la zona.

Con estas y otras propuestas, el Ecoparque El Juncaral recibe a quienes apuestan por un día de diversión en medio de un bosque de pinos y abetos a los pies del Collarada. Sin duda, una alternativa de ocio al aire libre muy demanda en este verano atípico.

