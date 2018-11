Una alumna de la USJ, galardonada en los Premios Schindler España de Arquitectura

Inés presentó ‘Trazos sobre el Canal’, un proyecto para la construcción de un centro de investigación sobre el agua situado en un solar a orillas del Canal Imperial, en la calle Terrazas de Cuellar. "Actualmente, allí hay un parquin y huertas que se han empezado a cultivar de manera espontánea", explica la alumna. Inés propone mantener estas huertas y convertirlas en una zona de investigación que supondría una de las tres partes en las que se dividiría el centro. Las otras dos las formarían un espacio de exposición donde impartir conferencias y una residencia para investigadores.

Para cumplir con el requisito del concurso por el que se debían integrar elementos de transporte vertical, horizontal o inclinado con el fin de otorgar un papel fundamental a la movilidad y accesibilidad, Inés explica que su proyecto se caracteriza por tener un gran desnivel que aprovecha "para hacer varios accesos a diferentes cotas que permiten vincular las tres zonas y salvar las diversas alturas".

El diseño que presentó Inés es la primera entrega que debe aportar de su Proyecto Final de Grado. "Esa entrega es la que presentamos al concurso y si la apruebas en el marco de la asignatura puedes desarrollar tu PFG", explica. "Conseguir el accésit en el concurso me ha dado seguridad en mi proyecto porque, aunque me gusta mucho, no esperaba que llegara tan lejos. Al saber que ha sido reconocido por un jurado profesional, afronto con más seguridad el desarrollo y entrega del PFG", afirma Inés.

El concurso de Schindler se dividía en dos fases. Una local, en la que las Escuelas de Arquitectura participantes elegían el mejor proyecto de su centro, y otra nacional, en la que competían el primer y el segundo proyecto ganadores de la fase local. Inés quedó en primer puesto en la etapa realizada en la USJ y participó en la fase estatal. En esta última fase, de cara a determinar los premios, tan solo cinco propuestas fueron las finalistas, entre ellas la de Inés que, finalmente, consiguió uno de los cuatro accésits premiados con una dotación de 1.000 euros.