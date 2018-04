Los mitos de un órgano blandito

Los mitos

¿Cómo? ¿Los mitos, en plural? Pues sí, queridos fans del Desmitificador. Esta vez, en lugar de desmontar una leyenda urbana vamos a cargarnos tres de un plumazo. ¿Por qué? Porque no puede ser que, en la tierra de Santiago Ramón y Cajal, nos traguemos tantos bulos sobre el cerebro. Que tenemos 86.000 millones de neuronas para usarlas, leche, no para creernos todo lo que nos cuentan. Y es que no, no tenemos un hemisferio creativo y otro analítico, salir de fiesta no mata neuronas (solo las atonta) y usamos mucho más del 10% de nuestro cerebro. Bueno, algunos. Que a veces veo al pelozanahoria este de los estados juntitos y…. ¡Empezamos, que me voy por las ramas!

Verdadero o falso