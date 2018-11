Una página web sobre las aves de Aragón

El atlas muestra mediante fotografías los caracteres del plumaje que permiten diferenciar, en las especies en las que es posible, el sexo y la edad de las aves que viven o pasan por Aragón. Son fotos realizadas necesariamente con aves en mano, hecho que es posible porque son capturadas para su anillamiento científico y las fotografías son tomadas antes de su liberación. En el caso de las grandes rapaces y especies protegidas, se ha contado con la colaboración del Centro de Recuperación de Fauna de Vallcalent (Lérida).

Para cada especie se aportan diversos apartados donde se describe el plumaje que permite su correcta identificación, las diferencias que la separan de otras con aspecto similar, los caracteres que permiten reconocer su sexo y edad, su estrategia de muda (renovación del plumaje), su fenología (época del año en la que está presente) y su distribución en Aragón.

Es un trabajo todavía en construcción, con algunas especies sin fotografiar y otras con parte de sus caracteres sin representar: por ello se solicita colaboración, enviando fotografías para completar el plumaje y los caracteres de identificación de las especies no terminadas o mejorar fotos ya publicadas. Por supuesto, un trabajo semejante no puede realizarse en soledad. Han sido muchas las personas, verdaderos especialistas y científicos ciudadanos, que han ayudado al acceso a especies poco comunes o colaborado en la correcta determinación de ejemplares: sus nombres figuran en el apartado de agradecimientos. Mención especial tiene mi estrecha relación con el ornitólogo alemán Gerd-Michael Heinze; su aportación al estudio de las fotografías es tal que merece figurar como coautor del trabajo.

El Atlas de identificación de las aves de Aragón puede consultarse en su página web, donde puede verse que es un trabajo bilingüe español-inglés. Esto permite que tenga una mayor difusión, siendo miles las visitas diarias que recibe de todas las partes del mundo. Se ha convertido igualmente en un lugar de referencia citado por las últimas publicaciones ornitológicas europeas como 'Identification Guide to Bird in the Hand' de Laurent Demongin o 'Identification of European Non-Passerines' de Jeff Baker. Resulta sorprendente la difusión que puede dar internet a un trabajo realizado sin medios desde un rincón de Aragón.

Desde el primer momento el Atlas ha sido de acceso libre y gratuito, estando permitida su reproducción, almacenamiento o difusión, ya que lo importante es que tenga uso y sea útil para cualquiera que pueda necesitar la información. Mi recompensa es disfrutar aprendiendo, por eso he estado y estoy inmerso en otros proyectos como inventariar la fauna y flora de las estepas de la Depresión del Ebro, hacer visible la 'vida' en Pina de Ebro y su comarca o reunir en una publicación web las torres de las iglesias de Aragón. Lo dicho... disfrutar haciendo ciencia ciudadana.

Maestro jubilado, mi vida profesional ha transcurrido en Tierga, Pastriz y el colegio público Ramón y Cajal de Pina de Ebro, mi pueblo. Siempre he sentido curiosidad por conocer lo que me rodea, tanto el nombre de los animales y las plantas como saber la manera en la que se relacionan entre ellos. Aprender para poder enseñar. Y teniendo tanto por investigar junto a la puerta de casa. ¿quién necesita ir al Amazonas?

