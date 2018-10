Salud Sin Bulos: tras las 'fake news' que campan a sus anchas

Es el fenómeno de moda. Tanto por el éxito que están cosechando a la hora de difundirse como por el rechazo que causan en buena parte de la población cuando se analizan fríamente. Las ‘fake news’ (noticias falsas) han existido toda la vida, pero en los últimos años la globalización de la información ha mostrado que pueden ser una gran arma de desestabilización en muchos sentidos. De hecho, una investigación del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) ha podido confirmar científicamente que estas se extienden mucho más rápido que las verdaderas. El descrédito político es uno de los objetivos principales de quienes las crean, algo que pudo comprobarse en la campaña del referéndum por el ‘Brexit’ o en la de las elecciones generales de Brasil. Pero hay otras publicaciones que pueden afectar gravemente al estado físico y mental de una persona, y es en estas en las que iniciativas como el organismo Salud Sin Bulos juegan un papel clave.

La difusión de falsos tratamientos causa verdaderos estragos diariamente, más si cabe cuando una persona lleva un tiempo prolongado aquejada directa o indirectamente por una afección y ya ha probado diferentes soluciones que no le han dado los resultados que esperaba. Si a ello se le suma la búsqueda de la inmediatez a través de los grupos de WhatsApp y las redes sociales que reina en la era digital, en la que a menudo se echa en falta una apropiada reflexión sobre los datos importantes de los cuales se tiene conocimiento, los efectos pueden multiplicarse.

La infoxificación –proceso en el que la información recibida es mucho mayor que la que se es capaz de procesar, con las consecuencias negativas que ello acarrea– pone de manifiesto que "cuantos más usuarios estén expuestos a rumores sin fundamento, más probable es que salten la barrera de la credulidad" y que "las correcciones con frecuencia no reducen las percepciones erróneas y, en muchos casos, incluso las fortalecen, actuando como un efecto de contrafuego", según se expone en un estudio elaborado por varias universidades italianas y el London Institute of Mathematical Science publicado en la revista Plos One de 2015.