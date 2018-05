'Yo, Elena, y mi historia', la lucha de 42 familias contra una enfermedad sin cura

Asumir el diagnóstico de una enfermedad rara siempre es complicado para las familias. Su causa no es rentable para las farmacéuticas y en esa lucha por conseguir fondos y despertar el interés de las mismas no cabe otra que unirse y hacer ruido para tratar de hallar una cura.

Ese es el propósito que une desde sus inicios a las 42 familias de toda España que hoy forman parte de la Fundación Noelia, a la que da nombre su fundadora, Noelia Canela, la madre de un niño de ocho años con distrofia muscular congénita (DMC) por déficit de colágeno IV.

El primer paso que han dado, cuenta, ha sido crear un registro estatal de casos para conseguir que esos niños se conviertan en un punto de interés para las farmacéuticas. "Para ellas somos números. Lo que cuenta al final a la hora de investigar una cura es si es viable o no; por eso siempre digo que si no estamos registrados no existimos", defiende esta madre, enfermera de profesión.