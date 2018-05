"Gracias a la AECC puedo investigar en Aragón con uno de los mejores"

"Es la primera ayuda de este tipo que sacamos, y aunque ahora habrá más todos los años, Eduardo siempre será el primero", afirma el gerente en Aragón de esta fundación, Patxi García Izuel, quien se muestra "orgulloso" de la labor que realizan el investigador Alberto Jiménez Schumacher y su recién incorporado becario predoctoral en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón.

Para Eduardo, esta ayuda –dotada con 60.000 euros y ampliable a un cuarto año de estancia en el laboratorio– ha supuesto la oportunidad de quedarse en Aragón y seguir formándose como científico con "uno de los mejores", subraya entusiasmado este joven.

"En mi caso era bastante difícil poder conseguir una beca predoctoral porque cuando terminé el máster solo había ministeriales (FPU) y la DGA no sacó. Esta beca ha sido muy buena por dos razones: porque salió relativamente pronto y se ha resuelto también en pocos meses, cosa que no pasa con todas las becas, y en segundo lugar porque tiene un sello de calidad: está avalada por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP)", añade.

De la mano del investigador Alberto Jiménez Schuhmacher, Eduardo trabaja actualmente en el desarrollo de una nueva técnica de diagnóstico para detectar el glioblastoma multiforme, el cáncer cerebral más agresivo y con menor esperanza de vida. Además, colabora en una investigación del síndrome de Noonan, una enfermedad rara tan común como desconocida, causada por unos genes "famosos" en cáncer. "Participo en ambos proyectos centrándome con la ayuda predoctoral en la biopsia virtual, que es el eje central del laboratorio ahora mismo", detalla Eduardo.

Esta beca –reconoce– no solamente le ha servido para poder "estabilizarse" un tiempo a nivel laboral, sino que además le ha supuesto la oportunidad de seguir formándose y crecer como científico con el que considera "uno de los mejores investigadores" de España.

"El día a día en el laboratorio es bastante intenso y duro. Tenemos que hacer muchas cosas y hay que preparar tanto las del propio día como las del siguiente, pero aunque sea arduo se puede llevar bien porque el ambiente es agradable en el grupo, y eso ayuda bastante", dice ilusionado.

Aunque al cursar Biotecnología había muchas ramas que le interesaba poder explorar en un futuro, este joven veinteañero reconoce que la investigación oncológica siempre ha estado muy presente en su lista de objetivos. "El cáncer es una enfermedad que desde siempre me ha interesado mucho estudiar. Siempre me ha sorprendido la dificultad que los científicos tenemos a la hora de encontrar la famosa cura contra el cáncer o cómo alargar esa esperanza de vida de los pacientes. Y me resulta un tema atractivo por el hecho de que es muy complicado abordarlo y afecta a muchísima gente", confiesa comprometido.

El próximo 17 de junio, Eduardo será uno de los investigadores de Aragón que vestirán camisetas verdes y deportivas para participar en la V Marcha contra el cáncer. Lo hará "para apoyar a la AECC, que es quien me ha dado la posibilidad de investigar, a la lucha contra el cáncer y a todos los pacientes que han pasado o están pasando por la enfermedad".