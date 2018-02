"Es un orgullo formar parte del CNIO y hacer ciencia en un centro puntero"

A sus 25 años, el zaragozano Manuel Sanclemente ha hecho realidad de la mano del equipo de Mariano Barbacid y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas el que desde niño ha sido uno de sus sueños: la investigación oncológica. "Siempre he tenido claro que quería investigar y de momento lo estoy haciendo aquí, pero sé que luego tendré que irme fuera porque hoy en día, si quieres tener una posición en España, has de marchar un tiempo al extranjero", confiesa.

Recientemente, el equipo que dirige el investigador Mariano Barbacid, y del que forma parte gracias a una beca de doctorado, ha hallado una nueva estrategia que induce la regresión de tumores de pulmón avanzados en ratones. Los resultados de este estudio, en el que el joven investigador aragonés participa desde hace dos años, ha sido publicado por la prestigiosa revista 'Cancer Cell', y supone una posible nueva vía para el desarrollo de terapias contra tumores para los que aún no existen fármacos selectivos y tienen que ser tratados con fármacos citotóxicos, que no solo no son efectivos sino que producen abundantes efectos secundarios.

La eliminación de c-Raf induce la regresión de los tumores de pulmón avanzados en modelos de ratón. (Fuente: CNIO)

El joven investigador Manuel Sanclemente se incorporó a este equipo del CNIO hace dos años para hacer el doctorado, y desde entonces ha contribuido con el estudio haciendo ensayos y trabajando en el laboratorio. "Empecé la tesis aquí y todo lo que he aprendido de base ha sido en el centro. La relación con el equipo es muy buena y dentro del laboratorio siempre hay mucha colaboración entre todos. Para mí es un orgullo haber podido formar parte de este estudio y me siento bien trabajando con estos investigadores porque es algo que me permite seguir aprendiendo y tener una buena base", señala satisfecho.